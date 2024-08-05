Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

Temmuz ayı zamlarla geldi geçti. Ağustos ayının ikinci haftasına girdiğimiz şu günlerde maaşlarla alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaş zam oranları ortaya çıkarken, asgari ücrete zam yapılmaması çoğı sektörü etkilemişe benziyor. Özel sektör zamları işverenin inisiyatifinde devam ederken, belediye zamları ile alakalı gelişmeler de öncülük edebilmesi adına yakından takip ediliyor. Seçimlerden önce belediye başkan adayları verdikleri vaatleri tek tek yerine getir meye devam ederken, maaş zamları ve ek protokol çalışmaları da süregeliyor.

TOPLU İŞ GÖRÜŞMESİ İMZALANDI

Gün gün sözleşme süresi biten belediyelerde toplu iş görüşmeleri düzenlenirken, bu görüşmelerin nihai sonuçları kamuoyuna sunuluyor. Geçtiğimiz hafta imzası atılan yeni bir sözleşme Manisa’dan duyuruldu. Yapılan anlaşma kapsamında belediye çalışanlarına yüzde 35 zam onay aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesini Belediye İş Sendikası ile imzalayarak yevmiyelere yüzde 35 zam yapıldığı müjdesini verdi.





Düzenlenen toplantı akabinde Başkan Ferdi Zeyrek sevindirici açıklamayı yaptı. işçilerin ekonomik durumlarının düzeltilmesi adına bu zamların öneminden bahseden Zeyrek, Yevmiye artışını gündeme getirirken, toplamda 1000 TL olan yevmiyelerin 1350 TL’ye yükseltildiğini belirtti.

BESOT ÇALIŞANINA MÜJDE

Başkan Zeyrek’in açıklamalarında dikkat çekici bir başka konu da, BESOT çalışanlarını yakından ilgilendirirken, 35 bin TL maaş sözünün en kısa zamanda yerine getirileceğini belirtti.