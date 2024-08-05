Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

Temmuz ayı zamlarla geldi geçti. Ağustos ayının ikinci haftasına girdiğimiz şu günlerde maaşlarla alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:16
Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

Temmuz ayı zamlarla geldi geçti. Ağustos ayının ikinci haftasına girdiğimiz şu günlerde maaşlarla alakalı yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında emekli ve memur maaş zam oranları ortaya çıkarken, asgari ücrete zam yapılmaması çoğı sektörü etkilemişe benziyor. Özel sektör zamları işverenin inisiyatifinde devam ederken, belediye zamları ile alakalı gelişmeler de öncülük edebilmesi adına yakından takip ediliyor. Seçimlerden önce belediye başkan adayları verdikleri vaatleri tek tek yerine getir meye devam ederken, maaş zamları ve ek protokol çalışmaları da süregeliyor.

TOPLU İŞ GÖRÜŞMESİ İMZALANDI

Gün gün sözleşme süresi biten belediyelerde toplu iş görüşmeleri düzenlenirken, bu görüşmelerin nihai sonuçları kamuoyuna sunuluyor. Geçtiğimiz hafta imzası atılan yeni bir sözleşme Manisa’dan duyuruldu. Yapılan anlaşma kapsamında belediye çalışanlarına yüzde 35 zam onay aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesini Belediye İş Sendikası ile imzalayarak yevmiyelere yüzde 35 zam yapıldığı müjdesini verdi.

tl

Düzenlenen toplantı akabinde Başkan Ferdi Zeyrek sevindirici açıklamayı yaptı. işçilerin ekonomik durumlarının düzeltilmesi adına bu zamların öneminden bahseden Zeyrek, Yevmiye artışını gündeme getirirken, toplamda 1000 TL olan yevmiyelerin 1350 TL’ye yükseltildiğini belirtti.

BESOT ÇALIŞANINA MÜJDE

Başkan Zeyrek’in açıklamalarında dikkat çekici bir başka konu da, BESOT çalışanlarını yakından ilgilendirirken, 35 bin TL maaş sözünün en kısa zamanda yerine getirileceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.
3
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
4
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
5
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
6
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
7
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!