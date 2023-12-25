Zengin olmak isteyen bunu yapsın! Servetine nasıl servet kattığını ilk kez açıkladı!

Yatırımcılardan öneriler gelmeye devam ederken zengin olmak isteyenler bu tavsiyelere uymaya başladı. Ünlü ekonomist Mert Başaran yatırımcılara 245 bin TL'nin nasıl 2 milyona dönüşebileceğini açıkladı.

Zengin olmak isteyen bunu yapsın! Servetine nasıl servet kattığını ilk kez açıkladı!
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Nakit parası olanların nasıl değerlendireceğini açıklarken ekonomist Mert Başaran, dikkat çeken açıklamalarda bulunurken günümüzde birçok yatırımcı aracı üzerinde kar etmeye çalışırken 245 bin TL'nin nasıl katlanabileceğine dair açıklamalar haberimizde.

BES üzerinden 5 yılda 2 milyon TL'lik birikimin nasıl yapılacağına değinen Mert Başaran yatırım yapacak bireyleri uyarırken hisse senedi fonlarının en yüksek getirisi sağlandığını savundu. 5 yıllık ortalama getirisinin yüzde 30 seviyelerinde olduğunu belirtirken Başaran, aylık 4 bin TL yatırım yaparak hisse senedi fonlarına 5 yıl sonunda 250 bin TL yerine yaklaşık 2 milyon TL'lik birikime sahip olunacağı belirtildi.

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Paylaşımlarıyla yatırımcıların dikkatini çeken açıklamalar üzerine Başaran, ayda ortalama 4 bin TL yatıran 5 yıllık 245 bin TL 2 milyon olduğunda BES ile ilgili olumsuz konuşanlara BES doğru yöntem olduğunun altını çizerken küçük paraların küçümsenmesinin yanlış olduğuna değinildi. 

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