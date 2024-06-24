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Ziraat Bankası az önce duyurdu! O kişilere 15.000 TL ödenecek: Biri de siz olabilirsiniz

Ziraat Bankası 15 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 15:59
Ziraat Bankası az önce duyurdu! O kişilere 15.000 TL ödenecek: Biri de siz olabilirsiniz

Ziraat Bankası müşterilerine güzel haber! 15 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 15 BİN TL ÖDEME

Nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların kredi ödemelerini yakından takip ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre banka müşterilerine 15 bin TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacak. Ödemelerden faydalanmak için 

ziraat bankası 15 bin tl kredi

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşın doldurulmuş olması, düzenli ve belgelenebilir bir gelire sahip olunması gerekiyor. Başvurular banka şubelerine giderek ya da bankanın online kanalları aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. Eğer siz de nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak istiyorsanız 7/24 başvuru yapabilirsiniz! Bankanın kredi kampanyalarıyla ilgili detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

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