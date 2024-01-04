Ziraat Bankası kredi vanasını açtı! 80-90-100.000 TL'ye kadar koşulsuz şartsız kredi veriliyor

Ziraat Bankası, geniş bir müşteri kitlesini hedefleyen yeni bir kredi kampanyasıyla finans sektöründe dikkat çekiyor. Türkiye genelinde milyonlarca müşteriye hizmet sunan bu banka, kampanya çerçevesinde müşterilere sunduğu avantajlarla öne çıkıyor. Özellikle 3 ay taksit erteleme olanağı ve rekabetçi faiz oranları, Ziraat Bankası'nın müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacına hizmet ediyor.

Ziraat Bankası'nın özel ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilere 3 ay taksit erteleme imkanı sağlayarak bütçe planlamalarında esneklik sunuyor. Bu özellik, bütçe planlamalarında rahatlık ve kullanıcı dostu bir yaklaşım sunarak dikkat çekiyor.





Ayrıca, Ziraat Bankası'nın sunduğu rekabetçi faiz oranları da kredi kullanmayı düşünen müşteriler için cazip bir seçenek oluşturuyor. Kampanya kapsamında uygulanan aylık yüzde 3,95 faiz oranı, diğer bankalarla kıyaslandığında önemli bir avantaj sağlayarak müşterileri cezbetmeye devam ediyor.

Ziraat Bankası'nın ihtiyaç kredisi kampanyasında müşterilere tanınan bir başka ayrıcalık ise kredi limitlerine bağlı olarak sunulan vade seçenekleridir. 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 aya kadar vade seçeneği sunulurken, 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde en fazla 24 ay vade uygulanabilmektedir. 100.000 TL üzeri kredi taleplerinde ise vade süresi en fazla 12 aya kadar düşmektedir. Ziraat Bankası, müşteri odaklı bu kampanya ile finansal ihtiyaçları karşılamak isteyenlere çekici bir fırsat sunmaya devam ediyor.