Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 250 TL para iadesi! Tek tıkla hesaba yatacak

Ziraat Bankası müşterilerine müjde! 250 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara 250 TL para iadesi! Tek tıkla hesaba yatacak
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Ziraat Bankası başvuru yapan müşterilerine 250 TL iade yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 250 TL İADE KAMPANYASI

Ziraat Bankası müşterilerine özel Bankkart Lira kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Yeni kampanya kapsamında Ocak ayında harcama yapan müşterilere 250 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. Kampanya ile ilgili detaylı bilgiler bankanın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Harcamalarınızı farklı sektörlerde yaparak hem indirimlerden faydalanabilirsiniz hem de Bankkart Lira kazanma şansı yakalayabilirsiniz. 

ziraat bankası 250 tl bankkart kampanyası

Bankanın başlattığı Bankkart Lira kampanyası 31 Ocak tarihine kadar sürecek ve yapılan alışverişler karşılığında müşterilere 250 Bankkart Lira ödemesi yapılacak. 31 Ocak tarihine kadar banka kartı ya da kredi kartı özelliğiyle Nautica mağazasından yaptığınız alışverişler karşılığında Bankkart Lira kazanabileceksiniz. Kampanya 2 bin TL ve üstü yapılan alışverişlerde geçerli olacak. Kazanılan Bankkart Liralar 7 Şubat tarihine kadar kartlara aktarılacak. Kampanyadan faydalanabilmek için ilk olarak katılım sağlamanız gerekiyor, kampanya katılımlarını bankanın mobil bankacılık uygulaması, internet bankacılığı veya kısa mesaj yöntemiyle yapabilirsiniz. 

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