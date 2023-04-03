Finlandiya'da Sanna Marin koltuğunu muhafazakarlara devretti!













NATO'YA ÜYELİK SEÇİM SONUÇLARINDAN ETKİLENMEYECEK

Finlandiya, düzenlemiş olduğu genel seçim sonuçlarını açıkladı. Muhafazakar Ulusal Koalisyon, Finlandiya parlamento seçimlerini kazandı. Başbakan Sanna Marin liderliğindeki siyasi parti seçimde üçüncü oldu. Petteri Orpo liderliğinde olan muhafazakar görüşlü Ulusal Koalisyon Partisi (NCP), Pazar günü yapılan Finlandiya parlamento seçimlerini oyların yüzde 20,8'ini alarak kazandı. Başbakan Sanna Marin liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oyla üçüncü olurken, sağcı popülist Finlandiya Partisi yüzde 20,1 oyla ikinci oldu.Başa baş seçimlerde siyasi partiler parlamentoda 200 sandalye için yarışırken oyların yüzde 99'u sayıldığında açıklanan sonuçlar Ulusal Koalisyon'un 48, Finlandiya partisinin 46 ve Sosyal Demokratların 43 sandalye kazandığını gösteriyor.Türkiye tarafından tanınan ve ittifaktaki 30 ülke tarafından desteklenen Finlandiya, yakın gelecekte NATO üyesi olmaya hazırlanıyor. Seçim sonuçlarının Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili durumu etkilemesi beklenmiyor. Ülke, Şubat 2022'de başlatılan ve halen devam etmekte olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında NATO üyeliğini güçlü bir şekilde desteklemektedir. 34 yaşındaki Sanna Marin, hem ülkenin hem de tarihin en genç başbakanı olduğunda, tamamı kadınlardan oluşan beş partili bir koalisyona liderlik etmişti.