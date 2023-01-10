Finlandiya, dünyanın en mutlu ülkelerinde liderlik koltuğunu bırakmıyor! Finlandiya'da mutlu olmak için 3 gizemli sır..







"KOMŞULARIMIZLA KENDİNİZİ KIYASLAMAYIN"







"DOĞANIN NİMETLERİNİ İHMAL ETMİYORUZ"

"TOPLUMUN GÜVEN ÇEMBERİNİ KIRMAYIN"

"TÜRKİYE DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKELERİ ARASINDA 112'NCİ"

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (BM), 'Dünyanın En Mutlu Ülkeleri' başlıklı yıllık bir rapor yayınlıyor. Finlandiya, beş yıldır raporun başında yer alıyor. Finli filozof Frank Martella, Finliler için kesinlikle duyulmamış üç davranış tanımlamış ve bu ülke insanlarının mutluluğunun sırrının bu davranışlardan kaçınmak olduğunu açıklamıştır.Martella, Finlandiyalı şair Eino Leino'nun "Mutluluğunuzla kıyaslamayın ve bununla övünmeyin" dizesini ve İskandinav ülkesindeki insanların özellikle maddi varlık ve zenginlik söz konusu olduğunda çekingen olduklarını hatırlıyor ve ben de bu tavsiyeye uyduklarını belirtiyor.Bağımsız bir Türk raporuna göre, iki yıl önce Finlandiya'da gerçekleştirilen bir ankette, yanıt verenlerin yüzde 87'sinin doğanın iç huzur ve enerji verdiğini aynı zamanda da rahatlama sağladığını söylediği belirtildi. Martela, birçok çalışanın dört haftalık yaz tatilini kırlara gitmek ve doğayla iç içe olmak için kullandığını keşfetti. Finlandiya'nın çoğu şehrinde doğaya erişim durumunun çok kolay olduğuna dikkat çeken filozof, şu tavsiyelerde bulundu: "Doğada vakit geçirmek moral veriyor ve beni mutlu ediyor. Evinize birkaç bitki almak bile olsa hayatınızı biraz daha yeşil yapmanın bir yolunu bulun."Geçen yıl başkent Helsinki'de yapılan bir deneyde kaybolan 12 cüzdandan 11'i sahiplerine iade edildi. Martella, bu ülkedeki insanların birbirlerine güvendiğini ve aynı zamanda da dürüstlüğe değer verdiğini açıkladı. Martela konuya ilişkin şöyle dedi: "Dizüstü bilgisayarınızı kütüphane gibi yerlerde unutmanız halinde veya cep telefonunuzu toplu taşımalarda kaybederseniz, merak etmeyin, geri alacaksınız." Filozoflar, bir yabancıya kapı açmak veya toplu taşıma araçlarında yer açmak gibi küçük eylemlerin bile toplumda güven uyandırabileceğini savunuyorlar.Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan son raporda Finlandiya'yı diğer İskandinav ülkelerinin izlediği görüldü. Dünyanın en mutlu ülkeleri listesinde Danimarka ikinci, İzlanda üçüncü oldu. Son raporda 104. sırada olan Türkiye basamak birden geriledi ve listenin 112. sırasına yerleşti.