Finlandiya'nın geçici başbakanı Sanna Marin, evliliğini de bitiriyor!













MARIN, GEÇİCİ OLARAK BAŞBAKANLIK GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Finlandiya'da 2 Nisan günü gerçekleştirilen seçimlerde 3. sırada yer alarak kaybeden ve Ulusal Koalisyon Partisi'nin lideri Petteri Orpo'nuhn başbakan olmasını sağlayan mevcut başbakan Sanna Marin, eşinden boşanma kararı aldığını duyurdu. Sanna Marin ile eşi Markus Raikkonen'in boşanma kararı ise ülke gündeminin en çok konuşulan konusu oldu.Finlandiya medyası, Marin ve Raikkonen'in birlikte aldıkları ortak kararını açıklayan bir Instagram gönderisini "en çok okunan haberler" olarak Ortak paylaşımda, birlikte geçirdikleri 19 yıl be kızları için minnettar olduklarının belirtildiği ifadelerin yanı sıra "En iyi arkadaş olmaya devam edeceğiz" açıklaması eşlik etti.Marin ve Raikkonen'in ortak boşanma açıklamasının devamında birbirlerinin mahremiyetlerine saygı gösterilmesi talebinde bulundukları görülürken konuya ilişkin çok fazla yorumda bulunmayacakları ifadelerinin yer aldığı da görüldü.2019 yılında Finlandiya başbakanı olan Marin, yeni bir koalisyon hükümetini kurulmasına kadar geçici olarak başbakanlık görevini sürdürecek. Finlandiya'da 2 Nisan günü gerçekleştirilen seçimlerde Ulusal Koalisyon partisi yüzde 20,8, Gerçek Finliler Partisi yüzde 20,1 ve Marin'in Sosyal Demokratları yüzde 19,9 oy aldı. Finlandiya'da seçimi birinci bitiren siyasi partinin hükümet kurmada önceliği var. 200 sandalyeli bir parlamentonun