Finlandiya'nın NATO'ya katılımı resmi olarak onaylandı! Protokol için Meclis süreci başlatılıyor..













İSVEÇ'E 120 KİŞİLİK 'TERÖR LİSTESİ' VERİLDİ

“TÜM FİNLANDİYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HABER”

SEÇİMDEN ÖNCE OLACAĞINI UMUT EDİYORUM"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, bgün Ankara'ya geldi. Ülkesinin NATO üyelik sürecini görüşmek üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Niinisto, toplantıdan beklentisi doğrultusunda ayrıldı. Görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında Erdoğan, Finlandiya'nın Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik kaygılarını gidermek için iyi niyetli tedbirler almasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) NATO katılım protokolünün onaylanması için gönderme sürecinin başladığını duyurdu.Türkiye'nin Finlandiya ile zaten NATO'da uyguladığını İsveç için farklı bir inceleme süreci yürüteceğini söyleyen Erdoğan, "İsveç ile onun ilkeleri, ittifakı ve terörle mücadele yaklaşımımız temelinde müzakerelerimizi devam ettireceğiz. İsveç'in atacağı somut adımlara bu sürecin ne kadar doğrudan verileceği bağlantı durumunda olacaktır. Onlara 120 kişilik bir terör listesi verildi. Teröristleri bize vermedikleri süre içinde sveç'e olumlu yaklaşamayız." ifadesini kullandı.Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise, gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili yaptığı konuşmasında "Tüm Finlandiya halkı için önemli bir haber. Biz çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. Niinistö, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Dünyada herkesle konuşabilen ender insanlardan birisin. Belki de konuşabilen tek kişi sensin" dedi.Onay süreci için kesin bir tarih söyleyemeyen Erdoğan, TBMM'nin seçim öncesi çalışmalarını durduracağını yineleyerek, "İnşallah seçimden önce yapılır" dedi.