Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto, bgün Ankara'ya geldi. Ülkesinin NATO üyelik sürecini görüşmek üzere Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Niinisto, toplantıdan beklentisi doğrultusunda ayrıldı. Görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında Erdoğan, Finlandiya'nın Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik kaygılarını gidermek için iyi niyetli tedbirler almasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) NATO katılım protokolünün onaylanması için gönderme sürecinin başladığını duyurdu.
GÜNDEM
17 Mart 2023 - 19:02
Finlandiya'nın NATO'ya katılımı resmi olarak onaylandı! Protokol için Meclis süreci başlatılıyor..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Güvenlik kaygılarımızı giderme inceliği nedeniyle Finlandiya'nın NATO'ya katılma protokolünün parlamentoda onay sürecini başlatma kararı aldık." diye konuştu.
GÜNDEM
17 Mart 2023 - 19:02