Fiona Kasırgası, kategori 4 seviyesine çıkabilir













Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ile Turks ve Caicos Adaları'nı vuran Fiona Kasırgası, şiddetini artırmaya devam etmektedir. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada, kategori 3 kasırga seviyesinde Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'nda karaya ulaşan ve saatte 185 kilometre hızla esen sert rüzgarlar ve şiddetli yağışlar ile etkisini gösteren Fiona Kasırgası'nın önümüzdeki birkaç gün içinde şiddetini artırarak kategori 4 kasırga seviyesine çıkmasının beklendiği dile getirildi.Fiona Kasırgası geçtiğimiz Pazar günü kategori 1 kasırga seviyesinde Porto Riko'da karaya vurarak ülke genelinde sel ve toprak kaymalarının yanı sıra elektrik ve su kesintilerine sebep oldu. Ardından kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam etmekte olan kasırga, dün Dominik Cumhuriyeti'nde karaya ulaşarak fırtına ve yoğun yağışlarla etkili oldu. Kasırga, Dominik Cumhuriyeti'nde de sel, toprak kaymaları ve elektrik kesintilerine yol açarken, felakette can kaybının 3'e yükseldiği ve en az 12 bin 500 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.Şiddeti sebebiyle “Majör Kasırga” olarak kabul edilen ve bu sene içerisinde Atlas Okyanusu'nda meydana gelen en güçlü kasırga olan Fiona'nın bir müddet daha kuzeybatı yönünde ilerledikten sonra kuzeydoğuya yönelerek Bahamalar ve Bermuda'da da etkili olacağı belirtiliyor. Kasırganın Cuma gününden itibaren gücünü kaybederek fırtına seviyesine düşeceği, Cumartesi ve Pazar günü de Kanada topraklarında etkili olacağı tahmin ediliyor.