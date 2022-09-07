Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.'nin bulunduğu evi tespit edilen polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Saklandığı evde yakalanan S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından şahsın cezaevine teslim edildiği belirtildi.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:18
Firari FETÖ üyesi yakalandı!
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:18
EDİTOR
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