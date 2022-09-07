YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:18

Firari FETÖ üyesi yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hükümlüsü olarak hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

YAŞAM
07 Eylül 2022 - 11:18
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Firari FETÖ üyesi yakalandı!

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar sürüyor. FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.'nin bulunduğu evi tespit edilen polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Saklandığı evde yakalanan S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından şahsın cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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Haber Editörü
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