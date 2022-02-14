Fırat Çakıroğlu davasında sanıklar para cezasıyla aklandı!

20 Şubat 2015 tarihinde Ege Üniversitesi'nde meydana gelen bir kavgada Ülkü Ocaklarına mensup olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmişti. 7 kişinin de yaralandığı olay sonrası, Çakıroğlu'nun ölümüyle ilişkilendirilen Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada kusurlu olarak yargılanan üniversite rektörü Candeğer Yılmaz ve eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Ersin Doğer ile ilgili bugün bir karar duruşması yapıldı. İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Candeğer Yılmaz ve Ersin Doğer 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, duruşmada gösterdikleri iyi halden dolayı cezalar 8 ay 10 güne indirdi. Daha sonra sanıklara kesilen hapis cezalarının ise ayrı ayrı 250 gün adli para cezasına çevrilirken, her iki sanığın 20'şer bin lira ödemesine hükmedildi.
Sanıklar Candeğer Yılmaz ve Ersin Doğer'e 8 ay 10 gün süreli kamu görevi yetkisinin kullanılmasına yasak getirilirken tutuksuz olarak yargılanan diğer sanıklar Mehmet Bülent Özkan ve Atilla Silkü'nün ise beraatine karar verildi.
Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ölümünden sonra başlatılan soruşturma kapsamında açılan davada kusurlu olarak yargılanan üniversite rektörü Candeğer Yılmaz ve eski Edebiyat Fakültesi Dekanı Ersin Doğer ile ilgili bugün bir karar duruşması yapıldı. İzmir 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Candeğer Yılmaz ve Ersin Doğer 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, duruşmada gösterdikleri iyi halden dolayı cezalar 8 ay 10 güne indirdi. Daha sonra sanıklara kesilen hapis cezalarının ise ayrı ayrı 250 gün adli para cezasına çevrilirken, her iki sanığın 20'şer bin lira ödemesine hükmedildi.
Sanıklar Candeğer Yılmaz ve Ersin Doğer'e 8 ay 10 gün süreli kamu görevi yetkisinin kullanılmasına yasak getirilirken tutuksuz olarak yargılanan diğer sanıklar Mehmet Bülent Özkan ve Atilla Silkü'nün ise beraatine karar verildi.