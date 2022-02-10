MAGAZİN
10 Şubat 2022 - 13:04

Fırat Tanış ve Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Ünlü oyuncu Fırat Tanış, 8 yıl önce evlendiği eşi Kübra Tanış'tan ayrıldı. Çiftin boşanma davasında mahkeme Furat Tanış'ın eşine nafaka ödemesine hükmetti.

MAGAZİN
10 Şubat 2022 - 13:04
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Fırat Tanış ve Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!
Şimdilerde ekranlarda yayınlanan Aziz dizisinde 'Mösyö Pierre' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Fırat Tanış, 8 yıl önce evlendiği eşi kübra tanış ile tek celsede boşandı.








İstanbul Aile Mahkemesi’nde gerçekleştirilen boşanma davası tek celsede tamamlanırken karşılıklı olarak anlaşmalı boşanan çiftte çiftin 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.



Mahkeme ayrıca, Fırat Tanış'ın eşine nafaka ödemesine de karar verdi.


 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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