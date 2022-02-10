Fırat Tanış ve Kübra Tanış'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti!

Şimdilerde ekranlarda yayınlanan Aziz dizisinde 'Mösyö Pierre' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Fırat Tanış, 8 yıl önce evlendiği eşi kübra tanış ile tek celsede boşandı.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde gerçekleştirilen boşanma davası tek celsede tamamlanırken karşılıklı olarak anlaşmalı boşanan çiftte çiftin 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.
Mahkeme ayrıca, Fırat Tanış'ın eşine nafaka ödemesine de karar verdi.
İstanbul Aile Mahkemesi’nde gerçekleştirilen boşanma davası tek celsede tamamlanırken karşılıklı olarak anlaşmalı boşanan çiftte çiftin 8 yaşındaki kızlarının velayeti anneye verildi.
Mahkeme ayrıca, Fırat Tanış'ın eşine nafaka ödemesine de karar verdi.