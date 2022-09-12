Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin işaret ettiği o tarihlere dikkat! Yatırımcısına bayram ettirecek







Dolar Uzun Süredir Aynı Seviyesinde







Dolarda Yaşanan son dakika Gelişmeleri

Türkiye’de geçtiğimiz ay içerisinde 17 TL bandında seyreden dolar, Merkez Bankası tarafından alınan kararlar doğrultusunda faiz düşürme kararının ardından 18 TL’ye kadar ulaşmıştı. Dolarda yaşanan bu gelgit hem dolarla işlem yapan kişileri hem de yatırımcıları meraklandırıyor.Geçtiğimiz hafta hafifte olsa bir yükseliş yaşayan dolar, 18,24 seviyelerine ulaşmasının ardından yerinde saymaya devam ediyor. Ve bunun beraberinde de aşağı seviyelere gidip geliyor. Analistler ise tıkanan doların nasıl patlama yaşayacağına yönelik bir tarih verdiler. Analisteler Tarihi Verdi: 21 Eylül’de Dolar Bomba Gibi Patlayacak! Dolarda hem Türkiye hem de dünya piyasası Amerikan Merkez Bankası FED’in 21 Eylül tarihinde vereceği faiz kararına herkes odaklanmış durumda. Eğer FED olası bir faiz düşürme kararı alırsa dolar tekrardan 19 seviyelerine kadar çıkacak.FED Başkanı Jerome Powll dün yapmış olduğu konuşmasında enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde çalıştıklarını ve iş bitimine kadar devam edeceklerini aktardı. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin de o kadar büyük olacağını vurgulayan Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir uyarıda bulundu. Jerome Powell, açıklamasının ardından para piyasalarında bu ay yapılması planlanan toplantıda FED’in %82 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımı yapacağını söyledi. Dolar endeksi ise Çarşamba günü 110,8’le 20 senenin en yükseğini görmesiyle beraber düşüşün bugüne de taşınmasıyla şu sıralarda önceki kapanışın %0,9 altında olarak 108,5 seviyelerinde olduğunu söyledi. Dolarda yaşanan endeks düşüşüne paralel olarak dğer kazanmaya hız kesmeden devam eden Euro/Dolar paritesi ise yeni günde %1 artış yaşayarak 1,0090’dan işlem görmekte.