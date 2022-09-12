EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 22:18

Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin işaret ettiği o tarihlere dikkat! Yatırımcısına bayram ettirecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan dolarda fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Herkes dolar fiyatlarının ne zaman yükseleceğini merakla araştırıyor. Peki dolar ne zaman yükselecek? Dolar neden sabit yerinde sayıyor? Analistlerin dolar tahminleri haberimizde…

EKONOMİ
12 Eylül 2022 - 22:18
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Fırtına öncesi sessizlik döviz kurlarında başladı! Analistlerin işaret ettiği o tarihlere dikkat! Yatırımcısına bayram ettirecek


Türkiye’de geçtiğimiz ay içerisinde 17 TL bandında seyreden dolar, Merkez Bankası tarafından alınan kararlar doğrultusunda faiz düşürme kararının ardından 18 TL’ye kadar ulaşmıştı. Dolarda yaşanan bu gelgit hem dolarla işlem yapan kişileri hem de yatırımcıları meraklandırıyor.

Dolar

Dolar Uzun Süredir Aynı Seviyesinde



Geçtiğimiz hafta hafifte olsa bir yükseliş yaşayan dolar, 18,24 seviyelerine ulaşmasının ardından yerinde saymaya devam ediyor. Ve bunun beraberinde de aşağı seviyelere gidip geliyor. Analistler ise tıkanan doların nasıl patlama yaşayacağına yönelik bir tarih verdiler.

Analisteler Tarihi Verdi: 21 Eylül’de Dolar Bomba Gibi Patlayacak!

Dolarda hem Türkiye hem de dünya piyasası Amerikan Merkez Bankası FED’in 21 Eylül tarihinde vereceği faiz kararına herkes odaklanmış durumda. Eğer FED olası bir faiz düşürme kararı alırsa dolar tekrardan 19 seviyelerine kadar çıkacak.

FED

Dolarda Yaşanan son dakika Gelişmeleri

FED Başkanı Jerome Powll dün yapmış olduğu konuşmasında enflasyonu düşürmeye güçlü bir şekilde çalıştıklarını ve iş bitimine kadar devam edeceklerini aktardı. Enflasyon ne kadar uzun süre hedefin üzerinde kalırsa riskin de o kadar büyük olacağını vurgulayan Powell, tarihin erken gevşeme politikasına karşı da güçlü bir uyarıda bulundu.

Jerome Powell, açıklamasının ardından para piyasalarında bu ay yapılması planlanan toplantıda FED’in %82 ihtimalle 75 baz puan faiz artırımı yapacağını söyledi.

Dolar endeksi ise Çarşamba günü 110,8’le 20 senenin en yükseğini görmesiyle beraber düşüşün bugüne de taşınmasıyla şu sıralarda önceki kapanışın %0,9 altında olarak 108,5 seviyelerinde olduğunu söyledi.

Dolarda yaşanan endeks düşüşüne paralel olarak dğer kazanmaya hız kesmeden devam eden Euro/Dolar paritesi ise yeni günde %1 artış yaşayarak 1,0090’dan işlem görmekte.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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