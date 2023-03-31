Fitch'den flaş dolar açıklaması: Seçim sonrası dolar ne olur? diyenler hemen baksın!







BANK OF AMERİCA'NIN ANALİZİ











Fitch Ratings EMEA Kıdemli Direktörü Erich Arispe, Türkiye'deki seçimlerin ardından yeni hükümetin öncelikli olarak döviz piyasası risklerini ele alması gerektiğini vurguladı. Analistler, seçim sonrasında kur riskinin özellikle dikkat çekeceğine dikkat çekiyor. Bankaların hükümete finansman sağlamada önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Arispe, uygulanan politika setinin makro performansa olumsuz etki ettiğini ve bu durumun çarpıklığa neden olduğunu ifade etti. Fitch Ratings ise Türkiye'nin 2023 yılındaki cari açık/GSYH oranını yüzde 4,3 olarak tahmin ediyor.Bir diğer analiz de Bank of America'dan geldi. BofA Securities ekonomist ve stratejistleri, Türkiye ekonomisinde yeniden dengelenme ihtiyacının belirgin olduğunu vurguladı. Bu dengelenmenin finansal koşulların sıkılaşması, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş ve Türk Lirası'nda yüzde 15-25 arasında bir değer kaybı ile sağlanabileceği öngörüldü. Bankanın raporunda, gerçekleşen cari denge rakamlarının uzun vadeli normlarla karşılaştırıldığı bir modelin kullanıldığı ve dolar/TL'nin adil değerinin 24 seviyesi olduğu belirtildi. Ancak, para birimlerinin sıklıkla adil değerlerinin üzerinde işlem gördüğüne dikkat çekildiği için dolar/TL'nin bu seviyenin üzerinde işlem görebileceği uyarısı yapıldı.