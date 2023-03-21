Fitch Solutions'dan, 2023 yılı ons altın tahmininde 100 dolarlık revize!







2075 DOLAR SEVİYESİNE YÖNLENEBİLİR











Fitch'in araştırma kolu Fitch Solutions tarafından yapılan son açıklamada 2023 yılına ait ons aştın tahminleri yer aldı. Dünyanın en ünlü derecelendirme kuruluşlarından birisi olarak bilinen Fitch Solutions, bankacılık sektöründe meydana gelen çalkantının körüklediği durgunluk korkularının yatırımcılar için güvenli bir limana geçişi hızlandırdığını söyleyerek 2023 altın fiyat tahminini yükseltti.2023 için altın fiyat tahminini 1.850 dolardan 1.950 dolara yükselten Fitch Solutions, küresel finansal belirsizliğin artmasının altın fiyatlarını büyük olasılıkla yukarı çekeceğine inandıklarını belirterek altın fiyatlarının önümüzdeki aylar içinde tüm zamanların en zirvesi olarak kabul edilen 2075 dolar seviyesine yönlendirebileceğini ifade etti.Yaklaşık 2.075 dolar seviyesinde önemli bir direnç olduğundan bahsedilen Fitch Solutions raporunda "Silicon Valley Bank ile birlikte Signature Bank'ın iflas etmesinin verdiği etkilerin sınırlı olacağı inancındayız" denildi. Fitch Solutions ayrıca küresel GSYİH büyümesi ile ilgili tahminlerinde bu yıl yüzde 3,1'den yüzde 2,1'e yavaşlama tahminini geçmesini bekliyor.