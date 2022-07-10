GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 19:51

Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte müjdesi!

Ocak ayından bu yana ayçiçek yağının fiyatlarına gelen peş peşe zamlar tüketicileri oldukça zor duruma sokuyor. Bazı markalarda 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 200 liraya dayanırken tarım sektöründen gelen rekolte müjdesi, yüzleri biraz da olsa güldürecek.

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 19:51
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Fiyatı 200 liraya dayanan ayçiçek yağları için tarımdan rekolte müjdesi!


Mutfakların demirbaşlarından bir tanesi olan ayçiçek yağı Ocak ayından itibaren sürekli zamlanırken bazı markaların 5 litrelik sıvı yağ fiyatları neredeyse 200 liradan satılmaya başlandı. Sıvı yağ fiyatlarına peş peşe gelen zamlar sonrası vatandaşların en çok merak ettiği ‘Ayçiçek yapı fiyatları ne zaman düşecek?’ sorusu oldu.

Vatandaşlar, sürekli sıvıyağı nereden daha ucuza alırım araştırması yaparken tarım sektöründe beklenen bir gelişme yaşandı. Hasat zamanına az bir zaman kala sektör temsilcilerinden rekoltelere ilişkin sevindiren haberler paylaşıldı.



Ayçiçeği için hasat zamanı geliyor

Ayçiçeği için hasat zamanı geliyor!

Uluslararası piyasalarda ayçiçek yağının tonunun 2150 bin dolara yükselmesinin ardından ayçiçek yağına olan talep yetersizliği nedeniyle fiyatlarda hızlı oranda bir düşüş meydana gelmişti. 1500 dolarlara kadar çekilen ayçiçek yağının ton fiyatıyla gerçekleştirilen ithalatla iç pazarın raf fiyatlarında da bir indirim bekleniyordu. Fakat düşme yaşanması beklenirken Toprak Mahsulleri Ofisi yağ fiyatlarının satış fiyatlarına zam uygulaması getirdi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında, Türkiye'de hasat zamanı neredeyse kapıyı çalmak üzere.. Ülkemizde ayçiçek üretiminin yüzde 10'unun gerçekleştirildiği Adana'dan müjdeli bir haber daha geldi ve bu yıl içinde meydana gelen yağışlardan dolayı verimi yüksek olarak beklenen ayçiçeği hasatlarının kısa bir zaman sonra başlanması beklenildiği bildirildi.

Ayçiçeği için hasat zamanı geliyor

Konuyla ilgili açıklamaya yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, ayçiçeğinin ekilme alanlarının her yıl artarak devam ettiğini ve geçtiğimiz yıl 650 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi var iken 2022 yılında yaklaşık olarak 700 bin dekar üretim alanına çıktığını söyledi. Bu alanlardan yaklaşık 220 bin ton gibi rekolte beklediklerini belirten Tekin, dönüme ortalama 300-350 kilo verim aldıklarını ve verimin bu yıl yağışlardan dolayı da daha artacağını düşündüklerini aktardı. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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