









SİYAH ÇAYDA VE KÜP ŞEKERDE ŞOK EDİCİ İNDİRİM







Fiyatı duyan izdiham yaratacak! O markette 1 kg çay 27 TL'ye düştü: Bitmeden yakalayın. Bir kilogram siyah çay ve küp şeker indirime girdi. İkisi de 27 TL'ye kadar düştü. Siyah çay ve küp şekerde böyle bir indirim yok! Fırsatı kaçırmadan yakalayın. İşte detaylar...Geçen yılın en çok zamlanan ürünlerinden biri olan siyah çay ve küp şekerde tatmin edici bir indirim yapıldı. Geleneksel olarak Türk Mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan iki besinden ikisi olan iki üründeki indirimler vatandaşı oldukça mutlu ediyor. İşte diğer ayrıntılar...Zorlayıcı ekonomik koşullar ve şartlar neticesinde vatandan sıklıkla indirim haberlerini kovalıyor. Marketlerin sık sık duyurmaya çalıştığı indirimlerde rekabetin kızışması fiyatlara da yansıyor. Bütün süpermarketler daha fazla müşteri çekebilmek için yarış halinde olduklarından bu durumda müşterinin işine geliyor. Özellikle geçtiğimiz sene ciddi anlamda zamlanan ürünlerden biri olan siyah çay ve küp şekerde tatmin edici indirimler yapılıyor. Şok Marketten ise siyah çay ve küp şekerde beklenen indirim haberi geldi. Siyah çay fiyatları için yapılan fiyat araştırması sonrasında; Doğadan Altın Filiz Çay 1 kilogram + 200 gram Küp Şeker 27,10 TL üzerinden satışa çıktı. ŞOK marketler hiç eşi benzeri görülmemiş bir indirime imza attı. Şok Marketin aldığı bu indirim kararı özellikle siyah çayda ve küp şekerde dikkat çekti. Haberi duyanın Şok Market'e koştuğu o indirim fiyatları ise şöyle: ŞOK markette Doğadan Altın Filiz Çay 1 kilogram + 200 gram Küp Şeker 27,10 TL üzerinden satışa çıkarıldı.