Fiyatlar birden patladı, üretim durma noktasında! Konteyner ev fiyatları ağzıları açık bıraktı







YENİ KONTEYNER EV FİYATLARI







6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında deprem bölgesi olan şehirlerde konteyner evlerin yapımına başlanmıştı. Peki konteyner ev fiyatları ne kadar oldu? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonrasında konteyner ve prefabrik ev firma sahibi Hakan Durmaz konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Durmaz tarafından yapılan açıklamalara göre konteyner evlerle ilgili yapılan ihracat yasağı sonrasında yalnızca deprem bölgesi için çalışıldığı öğrenildi. Durmaz açıklamalarına şu şekilde devam etti; 'Üretimimizin yüzde 50'si daha önce yurt dışına gidiyordu, üretimimiz 20 konteyner olarak yapıyorduk ancak bu sayı 50'ye çıktı. AFAD ve Kızılay tarafından bildirilen ihtiyaç doğrultusunda bir ailenin yaşayabileceği şekilde iki oda, tuvalet, mutfak şeklinde olacak konteyner belirlendi. Bizler de bunun üretimine devam ediyor. Ürünlerin neredeyse hepsi bağışlarla yapılıyor. Yardım kuruluşları, dernekler, kamu kuruluşları ve özel sektör aracılığıyla bağış yapan kişiler bize ulaşıyor. Belirlenen örnek konteyner fiyatı 95 bin TL olarak belirlendi. KDV indirimi de yapıldı. Üretimi artırmayı hedefliyoruz.Personelimiz yetişemese de iş gücü de sağıyoruz. Bu sektör içinde bunu sağlayabilecek işçi yoktu ancak biz yeni kişiler alarak eğitimlerini verdik ve gece vardiya sistemine de geçtik. Konteyner bütün mevsimler kullanılabilecek ve stoklanabilecek şekilde üretiliyor. Van depremi sonrasında yapılan 15 bin konteyner AFAD tarafından stoklanmıştı ve sonrasında başka deprem bölgelerinde de kullanıldı. Ham madde temin etmek açısından sorun yaşanıyor. Çelik ve saç sorunu yaşanıyor. Deprem bölgesinde çelik imalatçısı olan kişiler deprem felaketi sebebiyle üretimlerini durdurmak zorunda kaldı. Çünkü onlar da işçi bulamıyor, ham madde sıkıntısı devam ederse fiyatlar bu şekilde kalmayabiliyor. Çünkü üretim hızı düşebilir, fiyat artabilir ve üretim durabilir. Deprem bölgesine giden konteyner ve prefabrik evlerin ham maddelerine 3-4 ay boyu ihracat yasağı sürerse tedarik süresi ile ilgili bir problem olmaz. Biz üreticilerin isteği konteyner ve prefabrik konusunda ihracatın kısa süreli de olsa ara verilmesi. Biz duyuyoruz, bu dönemlerde yapılan fırsatçılıklar iyi değil. Hiçbir konteyner firmasından fiyat artışı duymadım. Bazı küçük satıcılar, elinde konteyner olan kişiler fırsatçılık yapıyor olabilir. Sektör içinde yüzde 20-30 arasında bir fiyat artışı yaşandı, o da ham madde ve kaynak sebebiyle oldu. Bahsedilen model 80-85 bin TL arasındayken 95 bin TL oldu. Piyasada 40 bin TL'den 130 bin TL'ye kadar aynı modelde konteyner evler bulunuyor.' Aynı zamanda konteyner üretimi yapan bir başka firma sahibi Sedat İmamoğlu da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu da yaptığı açıklamalarda malzeme tedarik etme konusunda sorun yaşadıklarını, birkaç firma ile görüşerek konu ile ilgili görüşmeler sağladıklarını, her firmadan aynı duyumları aldıklarını, piyasada tedarik konusunda büyük bir sorun olduğunu, bunun da üretim hızını etkilediğini ve fiyat artışına sebep olduğunu, bu sektörde de fırsatçılar olduğunu, tsislerinde deprem bölgesine gönderilen betopan malzemeyle yapılan konteyner evlerin iki günde bir tane, sandviç panel denilen konteyner evlerin günde 2 tane üretildiğini ve bu iki tip evin de 70-100 bin TL arasında değiştiğini belirtti. Firma sahibi kişiler tarafından yapılan açıklamalara göre konteyner piyasasında en büyük sorunlardan biri malzeme tedarik etme konusunda yaşanmaya başlandı.