Aktüel
02 Nisan 2023 - 10:00

Fiyatlar düştü, stoklar kaldı! Tarım Kredi markette dev ayçiçek yağı indirimi: Bu fiyata ilk kez düştü!

Ramazan ayının gelme ile beraber vatandaş indirimli market alışverişi yapmak istiyor, indirimli almak istedikleri ürünlerin en başın da Ayçiçek yağı geliyor. Vatandaşın yüzünü güldürecek indirim müjdesi TMO VE PTT’den geldi. İşte detaylar…

Aktüel
02 Nisan 2023 - 10:00
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Fiyatlar düştü, stoklar kaldı! Tarım Kredi markette dev ayçiçek yağı indirimi: Bu fiyata ilk kez düştü!
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Mutfakta en önemli gıda ihtiyaçlarından birisi olan Ayçiçek yağını indirimli almak isteyenler için TMO ve PTT müjdeli haberi verdi. Detaylar haberimizde…

MARKET

5 LT AYÇİÇEK YAĞDA DEV İNDİRİM! PTT AVM VE TARIM KREDİ MARKETLERİ AÇIKLADI! 1 ALANA 1 BEDAVA AYÇİÇEK YAĞI KAMPANYASI BAŞLADI! İŞTE GÜNCEL FİYATLAR...



Son dönemde fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan ayçiçek yağı, fiyatların artmasıyla birlikte mutfaktaki vatandaşların yükünü de artırıyor. Her şeyden önce, 2022 fiyatları, güçlü dolar ve yükselen enflasyon nedeniyle rekor seviyelere ulaşıyor. Ayçiçek yağı fiyatını yükseltmek için alınan tedbirler sonucunda düşmeye başladı.

Düşen ayçiçek yağı fiyatlarının piyasa raflarına yansıması beklenirken, tam da bu zamanda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Ayçiçek yağı fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkardı. Rusya'dan ayçiçek yağı yüklü bir geminin limandan ayrılmaması, Türkiye'nin yağ rezervlerinin olmadığını ve yağ stoğunun bitmek üzere olabileceğini gösterdi. Bu nedenle vatandaşlar marketlere hücum etti. Ayçiçek yağı rafları adeta yağmalandı ve ayçiçek yağı fiyatı her geçen gün yükselmeye başladı.

EN UCUZ AYÇİÇEK YAĞI HANGİ MARKETTE SATILIYOR?

Ayçiçek yağı ihtiyacı olanlar bu fiyatlardan daha fazla indirim alabilirler. Tarım kredi piyasası, ayçiçek yağı için yeni fırsatları beraberinde getirmiştir. Tarım kredi marketleri, kaliteli ürünleri indirimli fiyatlarla almamızı sağladı. TMO'nun ayçiçek yağı PTT AVM'de satışa başladı.

TMO'da iki adet 5LT'lik ayçiçek yağı alana kargo bedava, birini alana bir tane bedavaya gelecek. Böylece 10 LT ayçiçek yağının toplam satışı 299 TL olarak açıklandı.

TMO'nun sattığı diğer marka ayçiçek yağlarının fiyatları karşılaştırıldığında 10 LT TMO ayçiçek yağının fiyatı belirlenir.

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Gözde Kalkan
Gözde Kalkan
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