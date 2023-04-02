Fiyatlar düştü, stoklar kaldı! Tarım Kredi markette dev ayçiçek yağı indirimi: Bu fiyata ilk kez düştü!

Mutfakta en önemli gıda ihtiyaçlarından birisi olan Ayçiçek yağını indirimli almak isteyenler için TMO ve PTT müjdeli haberi verdi. Detaylar haberimizde…
5 LT AYÇİÇEK YAĞDA DEV İNDİRİM! PTT AVM VE TARIM KREDİ MARKETLERİ AÇIKLADI! 1 ALANA 1 BEDAVA AYÇİÇEK YAĞI KAMPANYASI BAŞLADI! İŞTE GÜNCEL FİYATLAR...
Son dönemde fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşan ayçiçek yağı, fiyatların artmasıyla birlikte mutfaktaki vatandaşların yükünü de artırıyor. Her şeyden önce, 2022 fiyatları, güçlü dolar ve yükselen enflasyon nedeniyle rekor seviyelere ulaşıyor. Ayçiçek yağı fiyatını yükseltmek için alınan tedbirler sonucunda düşmeye başladı. Düşen ayçiçek yağı fiyatlarının piyasa raflarına yansıması beklenirken, tam da bu zamanda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş Ayçiçek yağı fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkardı. Rusya'dan ayçiçek yağı yüklü bir geminin limandan ayrılmaması, Türkiye'nin yağ rezervlerinin olmadığını ve yağ stoğunun bitmek üzere olabileceğini gösterdi. Bu nedenle vatandaşlar marketlere hücum etti. Ayçiçek yağı rafları adeta yağmalandı ve ayçiçek yağı fiyatı her geçen gün yükselmeye başladı.