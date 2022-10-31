GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 11:14

Fiyatlardaki sakinlik uzun sürmedi! Araç sahipleri depolarını doldursun! Akaryakıttaki yeni zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak

Haftanın ilk gününde güncel dolar/TL kurunun sakin ilerlemesi birçok sürücüyü akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri araştırmaya yönlendirdi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte detaylar...

GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 11:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fiyatlardaki sakinlik uzun sürmedi! Araç sahipleri depolarını doldursun! Akaryakıttaki yeni zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak


Güncel akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Brent petrol ile dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilik doğrultusunda değişen akaryakıt fiyatları, Ekim ayında motorin fiyatına zamlı olarak yansımıştı.

Tüm akaryakıt fiyatlarına etki eden petrol Cuma gününde %2'lik sert bir düşüş yaşamıştı. Perşembe günü 95,04 dolardan kapanışını yapan Brent petrol varil fiyatı, haftayı 93,77 dolarla kapattı.



 akaryakıt zammı

YENİ ZAM KAPIDA

Petrol fiyatlarındaki düşüş ile dolar/TL kurundaki sakinliğe rağmen Cuma gününde İtalya'daki kapanışlardan dolayı benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 71 kuruş zam yapılacak.

ZAMLI FİYATLAR BELLİ OLDU

Gelecek zam sonrasında benzinin litresi İstanbul için 20,66 TL'den 21,37 TL'ye, Ankara ile İzmir için de 20,80 TL'den 21,51 TL'ye çıkacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Son Haberler
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini...
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler...
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi:...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu,...
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme!...
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine...
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Aşı kartı hakkında detaylı bilgiler
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden...
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi...
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı...
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana,...
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi Alkan ve Açelya Akkoyun Hayat Bugün dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi...