Güncel akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Brent petrol ile dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilik doğrultusunda değişen akaryakıt fiyatları, Ekim ayında motorin fiyatına zamlı olarak yansımıştı. Tüm akaryakıt fiyatlarına etki eden petrol Cuma gününde %2'lik sert bir düşüş yaşamıştı. Perşembe günü 95,04 dolardan kapanışını yapan Brent petrol varil fiyatı, haftayı 93,77 dolarla kapattı.
GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 11:14
Fiyatlardaki sakinlik uzun sürmedi! Araç sahipleri depolarını doldursun! Akaryakıttaki yeni zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak
Haftanın ilk gününde güncel dolar/TL kurunun sakin ilerlemesi birçok sürücüyü akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri araştırmaya yönlendirdi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Akaryakıta zam gelecek mi? İşte detaylar...
GÜNDEM
31 Ekim 2022 - 11:14
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