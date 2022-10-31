Fiyatlardaki sakinlik uzun sürmedi! Araç sahipleri depolarını doldursun! Akaryakıttaki yeni zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak













YENİ ZAM KAPIDA

ZAMLI FİYATLAR BELLİ OLDU

Güncel akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Brent petrol ile dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilik doğrultusunda değişen akaryakıt fiyatları, Ekim ayında motorin fiyatına zamlı olarak yansımıştı. Tüm akaryakıt fiyatlarına etki eden petrol Cuma gününde %2'lik sert bir düşüş yaşamıştı. Perşembe günü 95,04 dolardan kapanışını yapan Brent petrol varil fiyatı, haftayı 93,77 dolarla kapattı.Petrol fiyatlarındaki düşüş ile dolar/TL kurundaki sakinliğe rağmen Cuma gününde İtalya'daki kapanışlardan dolayı benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 71 kuruş zam yapılacak.Gelecek zam sonrasında benzinin litresi İstanbul için 20,66 TL'den 21,37 TL'ye, Ankara ile İzmir için de 20,80 TL'den 21,51 TL'ye çıkacak.