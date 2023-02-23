Fiyatları duyan sabah A101'e koşacak! Züccaciyeden gıdaya indirim kampanyası başladı: İşte o fiyatlar







A101 23 ŞUBAT KATALOĞUDA ONLARCA FARKLI ÜRÜN MAĞAZALARDA SATIŞA SUNULDU! AIRFRYER, BLENDER SET, TV, ÇAMAŞIR MAKİNESİ...





A101 AKTÜEL 23 ŞUBAT İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU







Bu hafta yayımlanan katalogda ise, Xiaomi 6 Litre Airfryer, Dikey Süpürge, Gaming Klavye, Mouse ve Mousepad gibi dikkat çeken ürünler öne çıkmaktadır. A101 indirimli ürünler kataloğu, perşembe gününden itibaren müşterilerin beğenisine sunulacak.HI-Level 55 İnç Ultra HD Smart Led TV (6.999 TL)Toshiba 43 İnç Full HD Smart TV (5.799 TL) Samsung Galaxy S20FE 256 GB Cep Telefonu (12.199 TL) SEG 10 KG Çamaşır Makinesi (6.299 TL) SEG 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi (7.599 TL) Xiaomi Airfryer Yağsız Fritöz 6 Litre (5.399 TL) Kiwi Çay Makinesi (299 TL) Schafer El Blender Seti (479 TL) Kiwi Doğrayıcı (279 TL)Moda Life Jüliet Köşe Takımı (7.999 TL) Moda Life Begonvil Koltuk (4.199 TL)Nehir Servis Gereçleri (55 TL) Luminarc Opal Fırın Kabı (49,95 TL)Motivasyon Matarası (39,95 TL)Metal Çocuk Matarası (89,95 TL)Cihangir Çay Bardağı 6'lı (29.95 TL)Gaming Klavye (139 TL) Gaming Mouse (79,95 TL)Gaming Kulaklık (149 TL)PUBG Oyun Kolu (29.95 TL)Philips 10.000 mAh Powerbank (199 TL)Ütü Masası (329,95 TL) Kanatlı Kurutmalık (219,95 TL)Robom Orta Boy Valiz (549 TL)4+1 Merdiven (349,95 TL)Çift Kişilik Yatak Örtülü Yorgan ve Yastık Kılıfı Seti (599 TL) Çift Kişilik Alez (149 TL)Jakarlı Kaymaz Klozet Takımı 2 Parça (119 TL)5 KG Osmancık Pirinç (135 TL) 5 KG Pilavlık Bulgur (75 TL)Dondurulmuş Piliç Baget (39,90 TL)İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir 900 gr (105 TL)Baby Turco Bebek Bezi Çeşitleri (139 TL) Peros 12 kg Toz Deterjan (189,90 TL)Vip Mop Temizlik Kova Seti (275 TL)Finish Quantum 100'lü Bulaşık Makinesi Tableti (249 TL)Komili Sıvı Sabun Çeşitleri 3 LT (29,90 TL)