Flaş altın tahmini: İslam Memiş seçim sonrası rakamı duyurdu! O rakamı gören kuyumcunun yolunu tuttu!

İslam Memiş, Para Piyasaları Uzmanı Finansal Analist olarak tanınan ve toplum arasında 'altın kahini' olarak bilinen bir isimdir. Seçime 1 gün kala yapmış olduğu açıklamada, 29 Mayıs tarihinde gram altının 1387 TL olacağını belirtti. Memiş ayrıca, elinde gram ve çeyrek altını yer alan herkesin hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Altın için ise 2. turda 1300 TL'nin üzerinde bir rakamın beklendiğini bilgisini verdi.
Yaptığı ekonomi yorumlarıyla tanınan İslam Memiş, özellikle altın tahminlerinin gerçekleşmesi sonrası toplum arasında 'altın kahini' olarak ün kazanmıştır. Seçime 1 gün kala, altın konusu ile ilgili açıklamasını yenileyen Memiş, 29 Mayıs tarihinde gram altının 1387 TL olacağını belirtti. Ayrıca, elinde gram ve çeyrek altını yer alan herkesin hazırlık yapması gerektiğini vurguladı. Resmi resmi twitter hesabından yapılmış olan paylaşımda ise Memiş'in tahminlerine yer verildi. 1. tur seçimlerine 1 hafta kala fiziki altının 1.516 TL olduğunu, 2. tur seçim arifesinde ise 1.387 TL olacağını belirtti. Memiş, daha önceden de 1.350-1.400 arası altın fiyatının kendisi için uygun olduğunu izah etti. Son olarak, geri kalanının kısmet olduğunu belirtti.