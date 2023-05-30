Flaş karar: Galatasaray’ın yeni file bekçisi belli oldu! Muslera’ya tercih edilen o isme milyon dolarlık teklif













GÜNAY GÜVENÇ İLE TEMAS KURULDU





Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona şampiyonluk hedefiyle giriş yapmıştı. Okan Buruk, daha önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşamış bir isim olarak, Galatasaray ile bu sezon da şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Takım, son maça bir adım uzaklıkta. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, önceki maçlarda Sivasspor, İstanbulspor ve Başakşehir karşılaşmalarında toplamda 20 milyon TL'lik prim dağıtmıştı. Ardı ardına gelen galibiyetlerle birlikte şampiyonluk yolunda son viraja gelinirken, Ankaragücü maçı için verilecek prim miktarı da açıklandı.Galatasaraylı oyuncular, Ankaragücü'nü yenip şampiyonluğu ilan ederse toplamda 20 milyon TL daha ödül alacaklar. Bu da son 4 maçta verilen primlerin toplamını 60 milyon TL'ye ulaştıracak. Şampiyonluk primleriyle birlikte bu rakamın daha da yüksek olması bekleniyor. Galatasaray, bir yıldızı takıma kattı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Okan Buruk, takımdaki yıldız oyuncuların ayrılması durumunda birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Bu noktada deneyimli kaleci Muslera'nın yerine yeni bir kaleci transferi hedefleniyor.Galatasaray, Muslera'nın alternatifi olarak Kasımpaşa'nın kalecisi Günay Güvenç ile temas kurdu. Daha önce de gündeme gelen Günay, gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Galatasaray, yeni sezonda 8+3 kuralının onaylanmasını dikkate alarak yerli bir kaleci transferine odaklanmayı düşünüyor. Sözleşmesi sona erecek olan Okan Kocuk ile yollarını ayırmayı düşünen Galatasaray, yabancı kaleci yerine ilk olarak Günay'a şans vermenin doğru olacağı konusunda fikir birliğine vardı. Deprem sebebiyle Kasımpaşa'ya kiralanan Günay Güvenç'in Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor ve yeni sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor. Günay'ın Gaziantep ile 1 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen Galatasaray yönetimiyle görüşme yapacağı ifade ediliyor. Galatasaray camiası, bu transfer çalışmalarıyla takımın güçlenerek yeni sezonda başarılı olmasını umut ediyor.