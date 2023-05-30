Flaş karar: Galatasaray’ın yeni file bekçisi belli oldu! Muslera’ya tercih edilen o isme milyon dolarlık teklif

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona şampiyonluk hedefiyle giriş yapmıştı. Okan Buruk, daha önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşamış bir isim olarak, Galatasaray ile bu sezon da şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. Takım, son maça bir adım uzaklıkta. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, önceki maçlarda Sivasspor, İstanbulspor ve Başakşehir karşılaşmalarında toplamda 20 milyon TL'lik prim dağıtmıştı. Ardı ardına gelen galibiyetlerle birlikte şampiyonluk yolunda son viraja gelinirken, Ankaragücü maçı için verilecek prim miktarı da açıklandı.
Galatasaraylı oyuncular, Ankaragücü'nü yenip şampiyonluğu ilan ederse toplamda 20 milyon TL daha ödül alacaklar. Bu da son 4 maçta verilen primlerin toplamını 60 milyon TL'ye ulaştıracak. Şampiyonluk primleriyle birlikte bu rakamın daha da yüksek olması bekleniyor. Galatasaray, bir yıldızı takıma kattı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Okan Buruk, takımdaki yıldız oyuncuların ayrılması durumunda birçok bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Bu noktada deneyimli kaleci Muslera'nın yerine yeni bir kaleci transferi hedefleniyor.