MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:40

Flash Tv'nin Yalçın abisini görenler tanıyamadı

Flash Tv’nin ünlü sunucusu Yalçın Çakır’ın son halini görenler tanıyamadı…

MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:40
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Flash Tv’nin Yalçın abisini görenler tanıyamadı


Flash Tv’nin ünlü sunucusu Yalçın abi lakaplı Yalçın Çakır’ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Uzun yıllar Flash Tv ile çalışan ünlü sunucu geçtiğimiz yıllarda televizyon hayatından emekli olarak Bodrum’a yerleşmişti. Sunduğu programda konuklarıyla ve yaşanan diyaloglarla sık sık sosyal medyada gündem olan Yalçın Çakır bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Yalçın Çakır

Bir dönemin Yalçın abisi 

Uzun yıllar ana haber sunan ve daha sonra çözülmemiş davaları araştıran program ile kameralar karşısına geçen Yalçın Çakır 25 yıllık meslek hayatına 2017 yılında son vermişti. Emeklilik kararı alıp Bodrum’a yerleşen ve gözlerden uzak yaşayan Yalçın Çakır’ın son halini görenler tanıyamadı. Yaşlandığı görülen Yalçın Çakır’ın aldığı kilolarda gözlerden kaçmadı. Yalçın Çakır’ın son hali sosyal meydada gündem oldu. Yalçın Çakır



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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