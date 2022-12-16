Flash Tv’nin ünlü sunucusu Yalçın abi lakaplı Yalçın Çakır’ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Uzun yıllar Flash Tv ile çalışan ünlü sunucu geçtiğimiz yıllarda televizyon hayatından emekli olarak Bodrum’a yerleşmişti. Sunduğu programda konuklarıyla ve yaşanan diyaloglarla sık sık sosyal medyada gündem olan Yalçın Çakır bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu.
MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:40
Flash Tv'nin Yalçın abisini görenler tanıyamadı
Flash Tv’nin ünlü sunucusu Yalçın Çakır’ın son halini görenler tanıyamadı…
MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 12:40
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