Foça sahilinde bu sabah saat 06.00 sıralarında bir kişinin hareket etmeden yattığını farkına varan vatandaşlar, durumu 112 sağlık birimine iletti. Olay yerindeki incelemenin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma süreci başladı. Cesedin, 2003 doğumlu Filistin uyruklu Ahmet Hayrullah'a ait olduğu belirlendi.Ersoy Toptaş
YAŞAM
23 Eylül 2022 - 14:08
Foça'da sahile ceset vurdu
Foça'ya 10 kilometre mesafedeki bir plajda sabah erken saatlerde bir ceset bulundu. Cesedin, Filistin uyruklu 19 yaşındaki Ahmet Hayrullah'a ait olduğu belirlendi.
YAŞAM
23 Eylül 2022 - 14:08
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