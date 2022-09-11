Foça’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı













Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 07.00 sıralarında Foça ilçesi Hacıveli Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir istikametine seyreden Şenol Sarı (55) idaresindeki 35 ZA 0609 plakasına sahip otomobil, Foça istikametine doğru giden Y.G. yönetimindeki 35 MPY 50 plakasına sahip otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Şenol Sarı'nın kullandığı otomobil yol kenarına kanalına savruldu. Kazayı gören çevredekiler 112 acil sağlık ekiplerine ihbar verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şenol Sarı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından yapılan kontrollerde 1.45 promil alkollü olduğu tespit eden Y.G. isimli sürücü ise bilinci açık bir şekilde Foça Devlet Hastanesine yollandı.