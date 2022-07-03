MEDYA
03 Temmuz 2022 - 21:51

Follow Me film konusu ve oyuncuları

Follow Me filmini izlemek isteyen izleyiciler konusunu ve oyuncularını merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Follow Me filmi korku türü olarak izleyicilerle buluşurken filmin konusu da dikkat çekici. Follow Me konusu nedir? Follow Me oyuncuları kimlerdir? Detaylar burada.

MEDYA
03 Temmuz 2022 - 21:51
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Follow Me film konusu ve oyuncuları


13 Kasım 2020 tarihinde vizyona giren Follow Me filmi gerilim, korku türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmin yönetmenliğini Will Wernick üstlenirken filmde Holland Roden, Keegan Allen ve Denzel Whitaker gibi oyuncular yer almaktadır.

follow me

Follow Me filmin konusu nedir?



Bir grup genç, çok daha iyi sosyal medya içerikleri üretmek ve takipçileriyle paylaşmak için Moskova'ya giderler. Bu gençler abonelerini aktif tutmak için sınırları zorlarlar ve ilgilerini çekebilecek içerikler üretmek isterler. Takipçilerini artırmak için gizemli ve tehlikeli bir adım atmaktan çekinmezler. Girdikleri bu dünyada, gerçeklik ile sosyal medya arasındaki ince çizgi bulanıklaşmaya başlar. Şimdi son derece zor bir hayatta kalma mücadelesine dalmak üzereler.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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