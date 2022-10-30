Forex (veya "FX") "Foreign Exchange"in kısaltmasıdır. Forex dünyanın en büyük pazarı ve şirketlerin ve ülkelerin bir para birimini diğeriyle takas ettiği sistemdir. Forex piyasasında ABD doları (USD), euro (EUR) ve Japon yeni (JPY) gibi yabancı para birimleri işlem görür. Diğer finansal piyasalardan farklı olarak, kapanmaz. Dünyanın farklı yerlerinde açık pazarlar olduğu sürece günün her saatinde işlem yapar. Forex nedir, forex piyasasında fiyatlar nasıl ortaya çıkar, forex riskli mi gibi soruların yanıtlarını içeriğin devamında bulabilirsiniz.

Forex Piyasası Özellikleri

Döviz kuru, faiz oranları ve enflasyon oranlarının yanı sıra belirli para birimleri için arz ve talep de dahil olmak üzere piyasa koşullarına göre belirlenir. Bir ülkenin para biriminin değeri, ekonomisi diğer ülkelerin ekonomilerinden daha hızlı büyüyorsa veya diğer ülkelere göre daha istikrarlı ekonomi politikalarına sahipse artar.

Forex piyasası aynı zamanda tezgahüstü (OTC) bir piyasa olarak da bilinir, çünkü tüm işlemler doğrudan alıcılar ve satıcılar arasında gerçekleşir, herhangi bir aracı taraf her işlem sürecinde her zaman yer almaz. Bu, herkesin para birimi alıp satabileceği merkezi bir borsa olmadığı anlamına gelir; bunun yerine, dünya çapında hizmet sunan birçok farklı banka ve şirket vardır.

Forex piyasasında kaldıraç ile büyük miktarlarda işlem yapabilirsiniz, ancak forex piyasasının özelliklerini iyi bilmelisiniz. İşlemin büyüklüğü ile sermaye miktarı arasındaki farktan dolayı yatırımcıların risk alması ancak risk yönetiminin iyi yapılması gerekir.

Forex CFDs

CFD Forex, sahip olmadan bir yabancı para biriminin fiyat hareketi üzerinde işlem yapmanıza izin veren bir finansal araçtır. Alıcı ve satıcı arasında, bir tarafın belirli bir para biriminin fiyatının belirli bir zamanda ne kadar değiştiğine bağlı olarak diğer tarafa bir miktar ödemeyi kabul ettiği bir sözleşmedir. CFD Forex'te, aslında dövizin kendisini satın almaz veya satmazsınız; satın aldığınız veya sattığınız şey, sözleşmenize girdiğiniz zaman ile süresi dolduğu zaman arasındaki fiyat farkıdır.

Yabancı para birimlerinde CFD ticareti yapmanın en yaygın yolu aracı kurumların online platformlarıdır. Doğrudan bankanız aracılığıyla forex ticareti yapmak ile çevrimiçi trade platformu aracılığıyla ticaret yapmak arasındaki temel fark, çevrimiçi ticaret yaptığınızda, gerçek para birimi yerine sözleşmeleri alıp satıyor olmanızdır.

Forex piyasasında döviz alım satımıyla ilgileniyorsanız, küçük miktarlardaki işlemlerle başlamanızı öneririz. Tüm paranızı tek bir işleme koymak yerine, bir şeyler ters giderse, aynı anda birkaç işlem için ayrılan yeterli paranız olduğundan emin olun.

Forex piyasasının artıları nelerdir?

Forex piyasası haftanın beş günü, günde 24 saat açıktır.

Kaldıraçlı alım satım imkânı sunar,

Dünyada likiditesi en yüksek olan piyasadır,

Her türlü trader tarafından kullanılabilir,

Kendi başınıza yatırım yapıyorsanız, ekstra maliyeti yoktur.

Forex Piyasasında Kimler İşlem Yapabilir?

Forex piyasaları çok değişkendir ve fiyatların hızlı ve çok fazla değişmesine neden olabilecek ekonomik ve politik değişikliklere karşı çok hassastır. Bu nedenle, yatırımcı Forex piyasasının değişkenliğinin farkında olmalı ve kısa süreli büyük fiyat değişimleriyle başa çıkabilmelidir.