Formula 1 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta? F1 Avusturya GP yarış saati ve kanalı







Formula 1 Avusturya GP ne zaman, saat kaçta?







F1 Avusturya GP yarışları hangi kanalda?

Dünyanın en çok ilgi gören motor sporu Formula 1, yılın 11'inci yarışıyla yarış severlerin karşısına çıkacak. Avusturya'da koşulacak olan Formula 1 2022 sezonunda takviminde ise Spielberg'de RB Ring'inde 10 takım ile 20 pilot yüksek puanları alabilmek için kıyasıya yarışacak. RB Racing takımının kendi evi olarak tanımlanan RB Ring'de (Spielberg) organizasyonu altında gerçekleştirilecek olan Formula 1 Avusturya GP yarışlarının ne zaman ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oldu. İşte, binlerce yarış meraklısının heyecanla beklediği Grand Prix'in takvimi..Her yıl büyük rekabet ile geçen Formula 1 Avusturya GP, 10 Temmuz Pazar günü koşuya çıkacak. Saat 16.00'da başlayacak olan yarış öncesinde iki antrenman turları sıralama turları ve Sprint Yarışı da gerçekleştirilecek. Yarış boyu etkinlikleri takvim sıralaması ise şöyle: 1. Antrenman turu: 8 Temmuz Cuma saat 14.30 Sıralama turları: 8 Temmuz Cuma saat 18.00 2. Antrenman turu: 9 Temmuz Cumartesi saat 13.30 Sprint yarışı: 9 Temmuz Cumartesi saat 17.30 Grand Prix: 10 Temmuz Pazar saat 16.00hem Türkiye'de hem de dünyada ilgiyle takip edilen Formula 1 Avusturya GP, Türkiye'de S Sport2 kanalı üzerinden ve aynı zamanda S Sport Plus uygulamasında canlı olarak yayınlanacak. Yarışlar şifreli olarak yarış severler ile buluşturulacak.