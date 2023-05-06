Formula 1 yarışları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? F1 haftanın programı







FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?







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Miami Grand Prix'si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu'nda 57 turla beraber yarış yapıldı. Geçen sezon buradaki yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazanırken bu sene yarış takvimi merak konusu oldu. Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 pilotları ve takımları neler? İşte detaylar...Geçtiğimiz sene gerçekleşen Miami Grand Prix'sinde Verstappen 1:31.361 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak adını yazdıran Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez kazanan isim oldu.Yarış üzerinde ki sıralama turlarıyla beraber TSİ 23.00'de, yarış ise pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak. Tüm yarışlar S Sport kanalından canlı olarak ekranlarda yer alacak.1 - Max Verstappen (Hollanda): 93 puan2 - Sergio Perez (Meksika): 87 puan 3 - Fernando Alonso (İspanya): 60 puan 4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48 puan 5 - Carlos Sainz (İspanya): 34 puan1 - Red Bull: 180 puan 2 - Aston Martin: 87 puan 3 - Mercedes: 76 puan 4 - Ferrari: 62 puan 5 - McLaren: 14 puan