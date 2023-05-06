SPOR
06 Mayıs 2023 - 17:30

Formula 1 yarışları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? F1 haftanın programı

Formula 1'de sezonun beşinci yarışı ABD'nin Miami şehrinde düzenlenirken dünyanın en önemli motor sporları organizasyonu yerlerini almaya başladı. F1 maçları ne zaman, saat kaçta? F1 yarış programı ve takımlarla beraber tüm bilgler haberimizde yer almaktadır.

SPOR
06 Mayıs 2023 - 17:30
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Formula 1 yarışları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? F1 haftanın programı


Miami Grand Prix'si, 5 bin 412 metrelik uzunluğundaki Miami Uluslararası Otodromu'nda 57 turla beraber yarış yapıldı. Geçen sezon buradaki yarışı Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen kazanırken bu sene yarış takvimi merak konusu oldu. Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta? Formula 1 pilotları ve takımları neler? İşte detaylar...

FORMULA 1 YARIŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz sene gerçekleşen Miami Grand Prix'sinde Verstappen 1:31.361 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak adını yazdıran Azerbaycan Grand Prix'sini Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez kazanan isim oldu.



Yarış üzerinde ki sıralama turlarıyla beraber TSİ 23.00'de, yarış ise pazar günü TSİ 22.30'da başlayacak. Tüm yarışlar S Sport kanalından canlı olarak ekranlarda yer alacak.

Formula 1 yarışları

PİLOTLAR

1 - Max Verstappen (Hollanda): 93 puan

2 - Sergio Perez (Meksika): 87 puan

3 - Fernando Alonso (İspanya): 60 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 48 puan

5 - Carlos Sainz (İspanya): 34 puan

TAKIMLAR

1 - Red Bull: 180 puan

2 - Aston Martin: 87 puan

3 - Mercedes: 76 puan

4 - Ferrari: 62 puan

5 - McLaren: 14 puan

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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