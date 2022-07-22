Tüm TV kanalları yaz boyunca ekranlarda yayınlanması için yeni dizilerle anlaşma yaptılar. Henüz geçtiğimiz ay başlayan diziler her ne kadar geniş hayran kitleleri olsa da düşük reyting kurbanı oluyor ve akabinde final kararı alıyor. Bu dizilerden bir tanesi de Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Gizli Saklı' isimli dizi oldu. Her hafta Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan Fox TV'nin sevilen yaz dizisi 'Gizli Saklı' çok sayıda izleyici tarafından yakından takip ediliyordu. Başrollerini Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Gizli Saklı dizisinin düşük reytingler aldığı ve final yapacağı söylentileri ortaya atılmaya başlandı.
Dizi
22 Temmuz 2022 - 13:21
Fox TV bir dizinin daha fişini çekti! 'Gizli Saklı' ekranlara veda ediyor
Yaz döneminde Fox Tv için hazırlanan 'Gizli Saklı' isimli dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi. Diziden gelen final kararı ise izleyicileri oldukça fazla üzdü.
Dizi
22 Temmuz 2022 - 13:21