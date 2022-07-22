Dizi
22 Temmuz 2022 - 13:21

Fox TV bir dizinin daha fişini çekti! 'Gizli Saklı' ekranlara veda ediyor

Yaz döneminde Fox Tv için hazırlanan 'Gizli Saklı' isimli dizinin ekranlara veda edeceği öğrenildi. Diziden gelen final kararı ise izleyicileri oldukça fazla üzdü.

Dizi
22 Temmuz 2022 - 13:21
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Fox TV bir dizinin daha fişini çekti! 'Gizli Saklı' ekranlara veda ediyor
Tüm TV kanalları yaz boyunca ekranlarda yayınlanması için yeni dizilerle anlaşma yaptılar. Henüz geçtiğimiz ay başlayan diziler her ne kadar geniş hayran kitleleri olsa da düşük reyting kurbanı oluyor ve akabinde final kararı alıyor. Bu dizilerden bir tanesi de Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Gizli Saklı' isimli dizi oldu.

Her hafta Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan Fox TV'nin sevilen yaz dizisi 'Gizli Saklı' çok sayıda izleyici tarafından yakından takip ediliyordu. Başrollerini Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Gizli Saklı dizisinin düşük reytingler aldığı ve final yapacağı söylentileri ortaya atılmaya başlandı.

Gizli Saklı'dan ekranlara veda

Gizli Saklı'dan ekranlara veda!

Senaryosunun Şahin Altuğ’un kaleminden çıktığı ve yönetmenliğini de Ahmet Aksu'nun yaptığı Gizli Saklı dizisinin yaz sezonu boyunca ekranlarda olması bekleniyordu. Fakat dizinin ömrü reyting sistemine takıldı ve ve diziden final haberi geldi. Her Çarşamba yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin 8. bölümde izleyicilere veda edeceği öğrenildi.

Filmin başrol oyuncusu Halit Özgür Sarı, dizinin aldığı final kararını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında kadrosunda olmaktan büyük keyif aldığı dizinin final kararı aldığını söyledi. Halit Özgür Sarı paylaşımını alıntılayan dizinin izleyicileri ise final kararı olmasından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdiler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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