FOX TV bir dizisinin daha fişini çekti! Kanala izleyicilerden tepkiler yağdı..







BİR DİZİYE EN FAZLA 10 BÖLÜM ŞANSI







HAYATIMIN ŞANSI İÇİN FİNAL KARARI

Son üç yıldır FOX TV'de yayınlanan diziler birbiri ardına final yapmaya başladı. Bu durum izleyicinin kanala olan tepkilerini artırdı.Son zamanlarda FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan dizilere en fazla 10 bölüm şans verildiği görülmeye başlandı. FOX TV'de yayınlanan El Kızı, Mahkum, Tozlu Yaka ve Bir Peri Masalı gibi dizilerin erken final kararı verilmesi sonrasında ekranlara veda etmek zorunda kaldı. En çok da Kanunsuz Topraklar adlı dizinin final kararı vermesi izleyicilerde büyük yıkım meydana getirmişti.Bir dizi daha için kesin final yapacağı haberi geldi. İddialı bir ekran maceraları serisi yavaş yavaş sona eriyor. Sipahi'nin Pazartesi günkü nihai kararının ardından FOX'tan da benzer bir açıklama daha geldi ve NTC Media'nın yapımcılığını üstlendiği "Hayatımın Şansı" dizisinin finale doğru gittiği bildirildi.Son derece etkili bir kadın draması hakkında kurgulanan dizinin 9. bölümde ekranlara veda edeceği söyleniyor. Yapım şirketi, emeği geçen ekibe teşekkür ederek "Dizimiz 9.Bölüm ile sona erecek" açıklaması yaptı. FOX TV'de yayınlanan "Hayatımın Şansı" dizisinin final yapmasından sonra hem kanal hem de yapım şirketi sosyal medyada izleyicilerden tepki aldı.