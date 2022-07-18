Fox TV'de hafta içi ve hafta sonu olmak üzere hergün ekranlara gelen 'Çalar Saat' programını hafta için İsmail Küçükkaya, hafta içi de İlker Karagöz sunuyor. Yaz dönemi olmasından dolayı İsmail Küçükkaya'nın yerini İlker Karagöz alırken, bugün ekranlarının karşısına geçen izleyiciler programın sunucusunun Ezgi Gözeger olduğunu gördüler. Alışılmış yüzlerin dışında başka bir yüzü gören Çalar Saat izleyicileri, Fox TV Çalar Saat sunucusu Ezgi Gözeger kimdir? sorusuna yanıt aramaya başlarken, sunucu hakkında bilgi sahibi olmak için sorgulama yapmaya başladılar.
Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 11:38
Fox TV Çalar Saat sunucusu Ezgi Gözeger kimdir? FOX sabah haberi sunucusu Ezgi Gözeger hakkında bilgiler
Fox TV'nin sabah programları kuşağında yer alan 'Çalar Saat'i bu sabah Ezgi Gözeger sundu. Ekranları başında programı yakından takip eden izleyiciler ise Ezgi Gözeger'in kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte, FOX sabah haberi sunucusu Ezgi Gözeger hakkında bilgiler
Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 11:38