Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 11:38

Fox TV Çalar Saat sunucusu Ezgi Gözeger kimdir? FOX sabah haberi sunucusu Ezgi Gözeger hakkında bilgiler

Fox TV'nin sabah programları kuşağında yer alan 'Çalar Saat'i bu sabah Ezgi Gözeger sundu. Ekranları başında programı yakından takip eden izleyiciler ise Ezgi Gözeger'in kim olduğunu araştırmaya başladı. İşte, FOX sabah haberi sunucusu Ezgi Gözeger hakkında bilgiler

Kim Kimdir
18 Temmuz 2022 - 11:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fox TV Çalar Saat sunucusu Ezgi Gözeger kimdir? FOX sabah haberi sunucusu Ezgi Gözeger hakkında bilgiler
Fox TV'de hafta içi ve hafta sonu olmak üzere hergün ekranlara gelen 'Çalar Saat' programını hafta için İsmail Küçükkaya, hafta içi de İlker Karagöz sunuyor. Yaz dönemi olmasından dolayı İsmail Küçükkaya'nın yerini İlker Karagöz alırken, bugün ekranlarının karşısına geçen izleyiciler programın sunucusunun Ezgi Gözeger olduğunu gördüler.

Alışılmış yüzlerin dışında başka bir yüzü gören Çalar Saat izleyicileri, Fox TV Çalar Saat sunucusu Ezgi Gözeger kimdir? sorusuna yanıt aramaya başlarken, sunucu hakkında bilgi sahibi olmak için sorgulama yapmaya başladılar.

Fox TV Çalar Saat sunucusu Ezgi Gözeger kimdir

Fox TV Ezgi Gözeger kimdir?

30 Temmuz 1986 yılında İzmir'in Tire ilçesinde dünyaya gelen Ezgi Gözeger, Türk meteorolog ve sunucudur.

Lise eğitimini Tire Kutsan Anadolu Lisesinde bitiren Ezgi Gözeger, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanmış ve orada Meteoroloji Mühendisliğini bitirmiştir. Gözeger, ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yılı içinde Fox TV'de yayınlanan İrfan Değirmenci ile Çalar Saat isimli sabah programında hava durumu editörü ve aynı zamanda spikerliği yapmaya başlayan Ezgi Gözeger, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Kuşdili Eğitim Merkezinde'de hem spikerlik hemde sunuculuk eğitimleri almıştır.

2009 yılında adım attığı Fox TV'de hava durumu spikerliğini devam ettiren Ezgi Gözeger, 2012 yılında "FOX Gece" isimli programı sunmuş, 2014 yılından beri de kanalda dönüşümlü olarak yaz sezonu ve sömestr tatillerinde Ezgi Gözeger ile Çalar Saat programını sunmaya devam etmektedir.

2015 yılında düzenlenen 3. Dijital Dünya'nın Enleri Ödül Töreni'ne aday gösterilen ve orada 'En İyi Hafta Sonu haber Spikeri' ödülüne layık görülen Ezgi Gözeger, 2021 yılından FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde de konuk haber spikeri olarak yer almıştır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den üzen haber
Aytaç Kardüz kimdir, neden öldü? TRT’nin ilk spikeri Aytaç Kardüz'den üzen haber
Suat Sungur kimdir, nerelidir? Suat Sungur'un oynadığı tiyatro, dizi ve sinema neler? Suat Sungur'un biyografisi...
Suat Sungur kimdir, nerelidir? Suat Sungur'un oynadığı tiyatro, dizi ve sinema neler? Suat Sungur'un biyografisi...
Son Haberler
48 yaşındaki Şebnem Dönmez'in bikinili fotoğrafları sosyal medyaya bomba gibi düştü!
48 yaşındaki Şebnem Dönmez'in bikinili fotoğrafları sosyal medyaya...
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yarım kalan aşklarını evlilikle taçlandırdı!
Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yarım kalan aşklarını evlilikle taçlandırdı!
25 yaşındaki kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları şoke etti!
25 yaşındaki kadının midesinden çıkan 158 metal cisim doktorları...
Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara bırakıyor!
Meteoroloji'den uyarı: Serin havalar yerini 45 derece kavurucu sıcaklıklara...
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla savaşıldı! Kuş jet-ski ile kurtarıldı
Antalya'da denize düşen muhabbet kuşunu kurtarmak için canla başla...
Bakan Bilgin'den uzun mesai saati açıklaması: 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemdeyiz!
Bakan Bilgin'den uzun mesai saati açıklaması: 8-5 mesaisinin geride...
Güzeller güzeli Şebnem Dönmez bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Güzeller güzeli Şebnem Dönmez bikinili paylaşımlarıyla sosyal medyanın...
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırmalar başladı: YKS ham puanın önemi nedir?
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırmalar başladı: YKS ham...
Alkol fiyatlarına yılın 5. zammı! Yüksek alkol içeren içki grubu fiyatları değiştirildi
Alkol fiyatlarına yılın 5. zammı! Yüksek alkol içeren içki grubu...
DSÖ'den yeni salgın ilanı! Marburg virüsü test sonuçları doğrulandı
DSÖ'den yeni salgın ilanı! Marburg virüsü test sonuçları doğrulandı...
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında KYK ile ilgili heyecanlandıran gelişmeler!
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısında KYK ile ilgili heyecanlandıran...
Bakan Nebati'den akaryakıt fiyatlarında beklenen müjde: İlave indirimler gelecek
Bakan Nebati'den akaryakıt fiyatlarında beklenen müjde: İlave indirimler...
Galatasaray, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini satışa çıkardı
Galatasaray, 2022-2023 sezonu kombine biletlerini satışa çıkardı
Koronavirüs vakaları çoğalınca rafa kaldırılan maske zorunluğu geri geldi!
Koronavirüs vakaları çoğalınca rafa kaldırılan maske zorunluğu...
KYK borçları silinecek mi? KYK borcunun faizleri kalkıyor mu? 5 milyondan fazla öğrencini gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!
KYK borçları silinecek mi? KYK borcunun faizleri kalkıyor mu? 5 milyondan...