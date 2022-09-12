https://www.youtube.com/watch?v=Z31uOmonhUI
Dizi
12 Eylül 2022 - 14:38
Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının merakla beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yayın tarihi belli oldu
FOX TV ekranlarının merak içerisinde beklenilen yeni dizisi, Bir Peri Masalı'nın ne zaman yayınlanacağı netlik kazandı. İşte yeni dizinin yayın hayatına başlayacağı tarih…
Dizi
12 Eylül 2022 - 14:38
Yeni sezonda, iddialı yapımlarla izleyicilere hitap etmek isteyen FOX TV, geçtiğimiz günler içerisinde Bir Peri Masalı dizisinin fragmanını ekranlara getirmişti. Merak içerisinde beklenilen dizinin hangi tarihte ekranlarda olacağı netlik kazandı.
Bir Peri Masalı Ne Zaman Başlayacak?FOX TV’nin yapmış olduğu yapılan açıklama kapsamında Bir Peri Masalı dizisi, 21 Eylül Çarşamba günü Saat 20.00’da izleyicilerin karşısında yer alacak.
Bir Peri Masalı KonusuBebek bakıcısı işiyle yaşamını sürdüren Zeynep’in eline bir tesadüf sonucunda yüklü miktarda para geçer. Bu para Zeynep’in yaşamında yeni bir sayfanın açılmasına katkı sunar.
Bir Peri Masalı OyuncularıDizinin oyuncu kadrosunda Tarık Emir Tekin, Alina Boz, Nazan Kesal, Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik ve Müfit Kayacan gibi birçok ünlü bulunuyor.
Bir Peri Masalı Hangi Gün Saat Kaçta Yayınlanıyor?Bir Peri Masalı dizisi her hafta çarşamba günü saat 20.00’da FOX TV’de olacak.
EDİTOR
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