Fox TV dizi hayranları için yeni dizisini paylaştı! Alina Boz hayranlarının merakla beklediği Bir Peri Masalı dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yeni sezonda, iddialı yapımlarla izleyicilere hitap etmek isteyen FOX TV, geçtiğimiz günler içerisinde Bir Peri Masalı dizisinin fragmanını ekranlara getirmişti. Merak içerisinde beklenilen dizinin hangi tarihte ekranlarda olacağı netlik kazandı.

Bir Peri Masalı Ne Zaman Başlayacak? FOX TV’nin yapmış olduğu yapılan açıklama kapsamında Bir Peri Masalı dizisi, 21 Eylül Çarşamba günü Saat 20.00’da izleyicilerin karşısında yer alacak. Bir Peri Masalı Konusu Bebek bakıcısı işiyle yaşamını sürdüren Zeynep’in eline bir tesadüf sonucunda yüklü miktarda para geçer. Bu para Zeynep’in yaşamında yeni bir sayfanın açılmasına katkı sunar. Bir Peri Masalı Oyuncuları Dizinin oyuncu kadrosunda Tarık Emir Tekin, Alina Boz, Nazan Kesal, Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece, Baran Bölükbaşı, Kadir Çermik ve Müfit Kayacan gibi birçok ünlü bulunuyor. Bir Peri Masalı Hangi Gün Saat Kaçta Yayınlanıyor? Bir Peri Masalı dizisi her hafta çarşamba günü saat 20.00’da FOX TV’de olacak.