FOX TV Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında? Gülbin Tosun hayatı ve biyografisi

FOX TV Gülbin Tosun kimdir, kaç yaşında?

2010 yılında FOX TV'ye geçen ve 11 yıl boyunca hafta sonu ekranlara gele nana haber bülteni sunuculuğunu yapan Gülbin Tosun, yaz dönemi sürecinde de hafta içi an haber bülteni sunucusu olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema bölümünden lisans eğitimini tamamlayan ve daha sonra İngiltere'ye giden ve orada London School of Business Studies Marketing bölümünü bitiren Gülbin Tosun, iki diplomayla birlikte FOX TV'de görev alıyor.1977'de İstanbul'da doğan Gülbin Tosun, FOX TV'de muhabir olan Ali Onur Tosun'un da ablasıdır. İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek London School of Business Studies Marketing bölümünü tamamlayan Tosun iki diploma sahibi başarılı bir gazetecidir. Üniversitede eğitim aldığı sıralarda en başarılı 5 öğrenci arasına giren ve aynı zamanda TRT spikerlerinden eğitim alan Gülbin Tosun, stajını Reuters Haber Ajansı'nda gerçekleştirdi. 1995'te Türkiye'nin ilk haber kanalı olan Kanal E'de haber spikerliği görevine getirilen Tosun, aynı zamanda muhabirlikte yaptı. 1999'da Show TV'ye transfer olan ve o dönemde Reha Muhtar'ın haber ekibinin içinde yer alna Gülbin Tosun, gece haberlerini hazırladı ve aynı zamanda sundu. 2000 yılı içinde Tuncay Özkan ile Fatih Altaylı'dan teklif alan Gülbin Tosun, Kanal D'ye geçti ve orada spikerlik yapmaya başladı. 2001 yılında Londra'ya giden Tosun Londra Türk Radyosu'na haber programı hazırladı. 2006'da Skytürk'te sabah kuşağında yayınlanan haber sunuculuğu yapan Tosun 2010 yılına FOX TV ile anlaştı.11 yıldır FOX TV ailesinin içinde olan Gülbin Tosun, hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu yaparken yaz döneminde hafta iç ana haber bültenlerini sunuyor. hafta sonu ana haber bültenlerini, yaz aylarında ise hafta içi ana haber bültenlerini sunmayı sürdürüyor. 2011 yılında evlendiği iş insanı Atıf Ün'den 2013 yılında boşanan Gülbin Tosun, 57 kilo ve akrep burcudur.