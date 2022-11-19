TV Programları
19 Kasım 2022 - 17:05

Fox TV Kapımdaki Dedektif programı başvuru ve iletişim

FOX TV'nin yeni yarışması Kapımdaki Dedektif'in sunucuları netleşti. Aralık ayında yayınlanmaya başlayacak yarışmaya katılım şartları ise merak ediliyor. Peki, FOX TV Kapımdaki Dedektif yarışması başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte, yarışmayla ilgili tüm merak edilenler...

TV Programları
19 Kasım 2022 - 17:05
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Fox TV Kapımdaki Dedektif programı başvuru ve iletişim


FOX TV yepyeni bir yarışmayı seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Eda Ece ile İbrahim Selim'i bir araya getiren Kapımdaki Dedektif yarışmasının yayın tarihi belli oldu.

KAPIMDAKİ DEDEKTİF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV'nin yeni yarışması Kapımdaki Dedektif 3 Aralık Cumartesi saat 11:15'te ilk bölümüyle ekrana gelecek.

KAPIMDAKİ DEDEKTİF YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?



Yarışmada İbrahim Selim ile Eda Ece bir yandan dedektif olacaklar bir yandan da dedektiflerin aradıkları kişi.

 fox kapımdaki dedektif

KAPIMDAKİ DEDEKTİF SUNUCULARI

EDA ECE

20 Haziran 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Eda Ece şuan 32 yaşında. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Beni Böyle Sev isimli diziyle oyunculuğa başlayan Eda Ece, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle meslek hayatında ismini duyurmuştur.

İBRAHİM SELİM

5 Ekim 1979'da Ankara'da dünyaya gelen oyuncu şuan 43 yaşında. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Selim, şimdilerde FOX TV'nin yeni yarışması Kapımdaki Dedektif için hazırlanıyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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