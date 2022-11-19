Fox TV Kapımdaki Dedektif programı başvuru ve iletişim







KAPIMDAKİ DEDEKTİF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KAPIMDAKİ DEDEKTİF YARIŞMASININ FORMATI NEDİR?







KAPIMDAKİ DEDEKTİF SUNUCULARI

EDA ECE

İBRAHİM SELİM

FOX TV yepyeni bir yarışmayı seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Eda Ece ile İbrahim Selim'i bir araya getiren Kapımdaki Dedektif yarışmasının yayın tarihi belli oldu.FOX TV'nin yeni yarışması Kapımdaki Dedektif 3 Aralık Cumartesi saat 11:15'te ilk bölümüyle ekrana gelecek.Yarışmada İbrahim Selim ile Eda Ece bir yandan dedektif olacaklar bir yandan da dedektiflerin aradıkları kişi.20 Haziran 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Eda Ece şuan 32 yaşında. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Beni Böyle Sev isimli diziyle oyunculuğa başlayan Eda Ece, Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle meslek hayatında ismini duyurmuştur.5 Ekim 1979'da Ankara'da dünyaya gelen oyuncu şuan 43 yaşında. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Selim, şimdilerde FOX TV'nin yeni yarışması Kapımdaki Dedektif için hazırlanıyor.