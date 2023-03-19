FOX TV o dizinin fişini çekti! Dev kadrosuyla göz kamaştırmıştı: Final kararı çıktı

Fox TV ekranlarında geçtiğimiz aylarda yayına giren diziden beklenmeyen karar. Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi istediği başarıyı yakalayamayınca final kararı aldığını açıkladı. Dokuz Oğuz'dan final kararı geldi. Konunun ayrıntıları yazının devamında.
YENİ DİZİDEN FİNAL KARARI
28 Ocak'ta yayına başlayan ve Gold Film imzalı olan Dokuz Oğuz dizisi final yapacağını açıkladı. Başrollerinde Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Allen'ın olduğu dizi beklenen başarıya ulaşamadı. Aksiyon ve dram türünde olan dizi 6 bölüm yayınlandıktan sonra devam etmeyeceğini açıkladı.