Dizi
19 Mart 2023 - 16:15

FOX TV o dizinin fişini çekti! Dev kadrosuyla göz kamaştırmıştı: Final kararı çıktı

Fox ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni diziden kötü haber. Yayınlandığı ilk bölümle gündem olan diziden final kararı geldi. Detaylar haberimizde.

Dizi
19 Mart 2023 - 16:15
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FOX TV o dizinin fişini çekti! Dev kadrosuyla göz kamaştırmıştı: Final kararı çıktı


Fox TV ekranlarında geçtiğimiz aylarda yayına giren diziden beklenmeyen karar. Güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi istediği başarıyı yakalayamayınca final kararı aldığını açıkladı. Dokuz Oğuz'dan final kararı geldi. Konunun ayrıntıları yazının devamında.

dokuz oğuz bitiyor

YENİ DİZİDEN FİNAL KARARI



28 Ocak'ta yayına başlayan ve Gold Film imzalı olan Dokuz Oğuz dizisi final yapacağını açıkladı. Başrollerinde Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Allen'ın olduğu dizi beklenen başarıya ulaşamadı. Aksiyon ve dram türünde olan dizi 6 bölüm yayınlandıktan sonra devam etmeyeceğini açıkladı.

yasak elma bitiyor

YASAK ELMA BİTİYOR MU

Dokuz Oğuz dizisinden gelen açıklama sonrası bir haber de Yasak Elma'yla alakalı geldi. Fox TV'nin en sevilen dizilerinden olan bir kaç sezondur reytingleri yüksek olan dizinin final yapacağı iddiaları gündem oldu. Dizinin haziran ayında final yapacağı konuşuluyor. Bu iddialar sonrasında dizide Ender karakterine hayat veren Şevval Sam da bu haberi doğruladı. 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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