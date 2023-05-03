Fox TV o dizisi içim kararını verdi! Kavgayla başladı kötü sonla bitiyor: Final yapacak

FOX TV'nin EGO dizisi sette yaşanan tartışmalarla gündeme gelmiş ve reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamamıştı. Bu sebeple, dizinin final kararı verildiği öğrenildi. Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un paylaştığı yapımın hayranlarını üzecek bu kararla ilgili daha fazla detay henüz açıklanmadı. Ancak, EGO dizisinin son bölümünün ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.
FOX TV'nin yayınladığı EGO dizisi için final kararı verildi. Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, çekimlerinin başlamasıyla birlikte sette yaşanan tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti. Kanalın beklenen reytingleri elde edememesi nedeniyle diziye son verme kararı aldığı biliniyor. Başarısızlığın yanı sıra, setteki sorunlar da dizinin kapatılmasına etkili oldu. EGO hayranları için üzücü bir haber olan final tarihi henüz açıklanmadı. EGO dizisi, çekimlerinin başlamasıyla birlikte sette yaşanan tartışmalarla gündeme gelmişti. Başrol oyuncularından Melisa Aslı Pamuk'un sete çıkmaması üzerine Alperen Duymaz isyan etmiş ve sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti. Bu olayın ardından, diğer oyuncular da rol arkadaşlarına destek vermişti. Daha sonra ise Alperen Duymaz'ın haber vermeden sete gelmemesi ve ulaşılamaması nedeniyle setin iptal edildiği iddiaları ortaya atılmıştı. Oyuncu ise sağlık sorunları sebebiyle sete devam edemediğini açıklamıştı. Bu olaylar, dizinin çevresindeki krizleri ve sette yaşanan problemleri gündeme taşımıştı.
EGO dizisi, sette yaşanan krizler ve beklenen reyting başarısına ulaşılamaması nedeniyle iddiaya göre kanaldan final kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 13. bölümüyle final yapacak. Yapım ekibi ve oyuncular henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.