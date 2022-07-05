Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 18:39

FOX TV spikeri Gülbin Tosun kimdir? FOX Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının spikerlerinden biri olan Gülbin Tosun'un kim olduğuna dair araştırmalar yapılıyor. Bugünün gündeminde yer alan Gülbin Tosun pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Fox TV spikeri Gülbin Tosun kimdir? İşte Gülbin Tosun hakkında merak edilenler...

Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 18:39
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
FOX TV spikeri Gülbin Tosun kimdir? FOX Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun hakkında bilgiler
Fox TV ekranlarının sevilen spikerlerinden biri olan Gülbin Tosun Hayatı bugünün gündemindeki yerini aldı. Hayatı merak edilen isim hakkında pek çok kişi tarafından araştırmalar yapılırken Gülbin Tosun’un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.

Gülbin Tosun kimdir?

Günün en çok merak edilen konuları arasında yer alan Gülbin Tosun, 1977 yılının Kasım ayında İstanbul’da doğmuştur. 2010 yılından bu yana Fox TV ekranlarında FOX Ana haber Hafta Sonu'nu ve yaz aylarında olmak üzere FOX Ana Haber Bülteni’nin sunuculuğunu yapmaktadır.

gülbin tosun

İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okuyan başarılı isim Reuters haber ajansında ise staj yapmıştır.

1995’te Türkiye’nin ilk haber kanalı olan Kanal E’de haber spikerliği ve muhabirlik yapan isim 1999’da Show TV ekranlarına geçerek gece haberlerini hazırlayıp sunan isim oldu. Daha sonra 2000 yılında Kanal D’ye geçerek orada da sunuculuk ve spikerliğe devam etti. 2001 yılında ise Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu. 2006’da ise SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programının sunuculuğu yaptı.

Gülbin Tosun eşi

2011 yılında Atıf Ün ile yaptıkları evlilikleri ise 2013 yılında son bulurken çiftin çocukları yoktur.

Gülbin Tosun sosyal medya hesapları

Twitter adresi: gulbintosun

Instagram adresi: gulbintosun

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
İlginizi Çekebilir
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Son Haberler
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti belli oldu
Kasaba Doktoru yeni sezon olacak mı? TRT Kasaba Doktoru dizisi akıbeti...
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarında yüzde 25 artış! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Duy Beni dizisi ne zaman final yapacak, kaç bölüm yayınlanacak?
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste kurban gitti
Dünyayı sarsan olay! Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe suikaste...
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant yemek kartına ne kadar yatacak?
2022 Temmuz zammı yemek parası: Multinet, Sodexo, Ticket Restaurant...
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Seksenler neden final yaptı, yeniden başlar mı?
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yılmaz rol aldığı yapımlar ve diziler
Doya Doya Moda jurisi Yasemin Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Yasemin...
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı sınav ücretleri
ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı...
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları sosyal medyada olay oldu
Bahar Candan'dan olay yaratacak görüntüler! Üstsüz fotoğrafları...
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi ve hayatı
Sabri Çelik kimdir? TFF'nin yeni MHK Başkanı Sabri Çelik biyografisi...