FOX TV spikeri Gülbin Tosun kimdir? FOX Ana Haber sunucusu Gülbin Tosun hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarının sevilen spikerlerinden biri olan Gülbin Tosun Hayatı bugünün gündemindeki yerini aldı. Hayatı merak edilen isim hakkında pek çok kişi tarafından araştırmalar yapılırken Gülbin Tosun’un kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.
İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okuyan başarılı isim Reuters haber ajansında ise staj yapmıştır. 1995’te Türkiye’nin ilk haber kanalı olan Kanal E’de haber spikerliği ve muhabirlik yapan isim 1999’da Show TV ekranlarına geçerek gece haberlerini hazırlayıp sunan isim oldu. Daha sonra 2000 yılında Kanal D’ye geçerek orada da sunuculuk ve spikerliğe devam etti. 2001 yılında ise Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu. 2006’da ise SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programının sunuculuğu yaptı.
2011 yılında Atıf Ün ile yaptıkları evlilikleri ise 2013 yılında son bulurken çiftin çocukları yoktur.
Gülbin Tosun kimdir?Günün en çok merak edilen konuları arasında yer alan Gülbin Tosun, 1977 yılının Kasım ayında İstanbul’da doğmuştur. 2010 yılından bu yana Fox TV ekranlarında FOX Ana haber Hafta Sonu'nu ve yaz aylarında olmak üzere FOX Ana Haber Bülteni’nin sunuculuğunu yapmaktadır.
İstanbul Üniversitesi ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okuyan başarılı isim Reuters haber ajansında ise staj yapmıştır. 1995’te Türkiye’nin ilk haber kanalı olan Kanal E’de haber spikerliği ve muhabirlik yapan isim 1999’da Show TV ekranlarına geçerek gece haberlerini hazırlayıp sunan isim oldu. Daha sonra 2000 yılında Kanal D’ye geçerek orada da sunuculuk ve spikerliğe devam etti. 2001 yılında ise Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu. 2006’da ise SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programının sunuculuğu yaptı.
2011 yılında Atıf Ün ile yaptıkları evlilikleri ise 2013 yılında son bulurken çiftin çocukları yoktur.