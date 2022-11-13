FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisi Taro Emir Tekin ve Alina Boz'u başrolde bir araya getirdi. 6 bölümle ekranlara gelen dizi sezona başarılı bir giriş yapmasına rağmen ilerleyen süreçte bu başarısını sürdüremedi.
Dizi
13 Kasım 2022 - 12:33
FOX yönetimi çok sevinecek! Bir Peri Masalı dizisinden büyük başarı! Final yapması beklenirken reyting birincisi oldu
FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinden şaşırtan atak geldi. Uzun zamandır final yapması beklenen dizi reytinglerdeki başarısıyla herkesi şaşırttı. Bu reyting oranlarıyla dizinin uzun süre daha ekranlarda olması bekleniyor.
Dizi
13 Kasım 2022 - 12:33
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