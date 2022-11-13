FOX yönetimi çok sevinecek! Bir Peri Masalı dizisinden büyük başarı! Final yapması beklenirken reyting birincisi oldu

KANALIN VERDİĞİ İKİNCİ ŞANS UĞURLU GELDİ

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı dizisi Taro Emir Tekin ve Alina Boz'u başrolde bir araya getirdi. 6 bölümle ekranlara gelen dizi sezona başarılı bir giriş yapmasına rağmen ilerleyen süreçte bu başarısını sürdüremedi.Reyting oranlarında istediği başarıyı yakalamaya çalışan dizi için senaristler de kolları sıvadı. Senaryoda değişikliğe giden senaristler hikayenin akışını adeta bambaşka bir yere çevirdi. Ayrıca uzun zamandır final yapacağı söylenen diziye FOX yönetiminin de bir şans verdiği ve final kararını onaylamadığı belirtiliyor. Kanalın bu kararı ve senaristlerin çabası sonrasında dizi şimdilik gözle görülür bir reyting farklılığı yaşadı.Dizi reytinglerdeki yükselişini artırırsa final yapmadan ekran macerasına devam eder gibi duruyor.