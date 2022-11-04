Frank Lampard: Şenol Güneş'in Dele Alli hakkındaki yorumlarını gördüm













Alli hakkında ilginç yorum!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a sezon başında transferiyle tüm dünyada büyük bir ses getirmeyi başaran Dele Alli taraftarları epey heyecanlandırmıştı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan Beşiktaş'a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer olan Dele Alli, bu zamana kadar sergilediği performansla birlikte beklentilerin altında kalmıştı.Dele Alli hakkında konuşan Frank Lampard, oyuncusu hakkında yaptığı açıklamalarda; 'Alli'yi sezon başında kiralık olarak Beşiktaş'a gönderdik. Açıkçası kendisiyle gittiği günden bu yana birebir olarak bir görüşme gerçekleştirmedim. Genellikle kiralık olarak forma giyen futbolcularımızla James Vaughen ilgileniyor. Dele Alli hakkında sadece geçen günlerde Şenol Güneş'in yaptığı açıklamaları takip ettim. ' ifadelerini kullandı. Bu sezon siyah beyazlı taraftarlara bu zamana dek hayal kırıklığı yaratan Dele Alli, 7 karşılaşmada süre alırken sadece 1 gol kaydedebilmişti.