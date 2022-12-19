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19 Aralık 2022 - 21:41

Fransa adına bir devrin sonu! Karim Benzema Milli Takım'ı bıraktı

Real Madrid kaptanı olan tecrübeli golcü Karim Benzema, Katar'da oynanan Dünya Kupası'nın ardından Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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19 Aralık 2022 - 21:41
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Fransa adına bir devrin sonu! Karim Benzema Milli Takım'ı bıraktı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayarak bir devrin sonuna gelindiğini belirtmiş oldu. Bulunduğum yerde olmak için gereken çabayı, hataları yaptım ve bununla gurur duyuyorum diyerek duygusal bir mesaj yayınlayan Fransız golcü Dünya Kupası’nda sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Bir kısım medya da Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen Katar'a bilerek gitmediği iddia edilmişti. Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük bir etkileşim alan Real Madrid’ in yıldız forvetine bir kısım destek mesajları gelirken, tepki mesajlarının da oldukça fazla olduğu görüldü. Fransız yıldızın ilerleyen günlerde konu hakkında başka bir açıklama yapıp yapmayacağını zaman gösterecek. Fransa kamuoyunda Benzema’ ya yoğun eleştiriler gelmişti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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