Fransa basını, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunu tabuların yıkımı olarak yorumladı!







‘KILIÇDAROĞLU DİLLENDİRİLMEYEN ENDİŞEYİ ELE ALDI’







‘KONUŞMA, TÜRKİYE’DE SANSASYON YARATTI’

Millet İttfakı’nın 14 mayıs seçimleri için ortak aday olarak ilan ettikleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden 'Alevi' başlığıyla paylaştığı video Fransız basınında da büyük yankı uyandırdı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyona ulaşan videosunu ve 88 milyonu aşkın tweet'ini anlatan AFP, Kılıçdaroğlu'nun "Sünni ağırlıklı bir ülkede seçmenler 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Alevilere oy verdi. Seçime hazır olmama konusunda endişeyi ele aldı" şeklinde değerlendirmeler yaptı.AFP, Türkiye'de Alevilerin ayrımcılık ve ibadethanelere yönelik saldırılar nedeniyle kimliklerini sürekli gizli tutma eğiliminde olduklarını hatırlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevilerin "yeni bir din icat ettiğini" hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini gizlemediğini fakat nadir bir şekilde konu hakkında bu kadar detaylıca konuştuğu öngörüsünü paylaştı.AFP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir ay kala yaptığı video mesajının, İçişleri Bakanı ile AK Parti milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını hatırlatarak tartışmalara yol açtığını kaydederken Kılıçdaroğlu’nu bu konuyu açıkça dile getirdiği için de tebrik etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını "tarihi bir konuşma" olarak nitelendirdiğini kaydeden Fransız basını Saadet Partisi'nin de sosyal medyadan konuşmaya destek verdiğini aktardı.