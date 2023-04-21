DÜNYA
21 Nisan 2023 - 12:45

Fransa basını, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunu tabuların yıkımı olarak yorumladı!

Fransız haber ajansı AFP, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmakla ilgili çektiği bir videonun Türkiye'deki siyasi tabuyu yıktığını söyledi.

DÜNYA
21 Nisan 2023 - 12:45
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fransa basını, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosunu tabuların yıkımı olarak yorumladı!


Millet İttfakı’nın 14 mayıs seçimleri için ortak aday olarak ilan ettikleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden 'Alevi' başlığıyla paylaştığı video Fransız basınında da büyük yankı uyandırdı.

‘KILIÇDAROĞLU DİLLENDİRİLMEYEN ENDİŞEYİ ELE ALDI’

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyona ulaşan videosunu ve 88 milyonu aşkın tweet'ini anlatan AFP, Kılıçdaroğlu'nun "Sünni ağırlıklı bir ülkede seçmenler 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Alevilere oy verdi. Seçime hazır olmama konusunda endişeyi ele aldı" şeklinde değerlendirmeler yaptı.



Fransa basını, Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosu

AFP, Türkiye'de Alevilerin ayrımcılık ve ibadethanelere yönelik saldırılar nedeniyle kimliklerini sürekli gizli tutma eğiliminde olduklarını hatırlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevilerin "yeni bir din icat ettiğini" hatırlatarak Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini gizlemediğini fakat nadir bir şekilde konu hakkında bu kadar detaylıca konuştuğu öngörüsünü paylaştı.

‘KONUŞMA, TÜRKİYE’DE SANSASYON YARATTI’

AFP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir ay kala yaptığı video mesajının, İçişleri Bakanı ile AK Parti milletvekili adayı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını hatırlatarak tartışmalara yol açtığını kaydederken Kılıçdaroğlu’nu bu konuyu açıkça dile getirdiği için de tebrik etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını "tarihi bir konuşma" olarak nitelendirdiğini kaydeden Fransız basını Saadet Partisi'nin de sosyal medyadan konuşmaya destek verdiğini aktardı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ