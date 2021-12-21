Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un karısı hakkında flaş iddia! Erkek olarak mı doğdu?













Fransa'da son günlerde konuşulan bir konu ortalığı fena karıştırdı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu öne sürülürken adının da Jean-Michel Trogneux olduğu iddia edildi.Sosyal medya hesaplarında Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu ve daha sonra kadın olduğu iddia edilirken Brigitte Macron'un evlenmeden önceki soyadı Trogneux ile hesapları olduğu öne sürüldü.Bazı sosyal medya kullanıcıları, ortaya çıkan bu iddialara karşılık olarak Brigitte Macron'un gençlik dönemlerine ait az sayıda fotoğrafının olduğu ve bu fotoğraflarda da boynunu sürekli gizlediği belirtildi. Bazı kullanıcılar da söz konusu iddiaların ise tamamen komplo teorisi olduğunu söylediler.Fransız basını, bayan Macron hakkında çıkan haberleri Brigitte Macron'un yakınlarına dayandırırken Brigitte Macron'un da bu günlerde hakkında çıkan bu iddialar üzerine dava açmaya hazırlandığı ifade edildi.