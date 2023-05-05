DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 02:48

Fransa'da emeklilik krizi büyüyor

Fransa'da sivil ayaklanmaya yol açan emeklilik reformunun iptaline yönelik çabalar, bir kez daha Fransız yargısına takıldı.

DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 02:48
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Fransa'da emeklilik krizi büyüyor


   Anayasa konseyi, parlamentonun 'emeklilik yaşının 62'ye düşürülmesine yönelik referanduma gidilmesi' talebini reddetti. Kritik gelişme sonrası, sosyal medyada protesto çağrıları peş peşe geldi. Sendikalar, milyonlarca Fransızı yeniden emeklilik reformuna karşı sokaklara çıkmaya davet etti. 6 Haziran'da yapılması planlanan gösteriler, reform sonrası gerçekleştirilen 14. kitlesel protesto olacak.

Fransa



    Diğer yandan, Ulusal Meclis de 8 Haziran'da emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasa tasarısını görüşecek. Fransa'da hükümet, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören tasarıyı meclis oylamasına sunmadan kabul etmişti.

    Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda,1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

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