DÜNYA
23 Nisan 2023 - 14:18

Fransa'da 'emeklilik reformu'na tepki, Macron'a tehdit!

Fransa'da tartışmalı 'emeklilik reformu' nedeniyle gerilim tırmanıyor.

DÜNYA
23 Nisan 2023 - 14:18
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Fransa'da 'emeklilik reformu'na tepki, Macron'a tehdit!


  Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran yasaya karşı protestolar haftalardır sürerken, farklı iş kolları da greve gitmeye başladı. Onlardan biri olan Genel İş Sendikası'nın enerji kolu reformun uygulanmaması talebi ile '100 günlük eylem ve öfke' temalı plan açıkladı.

Fransa



Fransız basınına göre, sendika Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini elektriği kesmekle tehdit etti. Yapılan açıklamada, Cannes Film Festivali, Monako Grand Prix'i Roland Garros Turnuvası, Avignon Festivali gibib irçok önemli etkinliğin karanlıkta kalabileceği konusunda Macron yönetimi uyarıldı.Fransa

  Macron'un yasa tasarısını oylamadan meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta protesto gösterileri başlamıştı. Polis ve göstericiler arasındaki çatışmalar şiddet olaylarına dönüşmüş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

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