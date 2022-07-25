DÜNYA
25 Temmuz 2022 - 17:25

Fransa, enerji israfına karşı kapıları kapatarak çözüm arıyor!

Fransa'da enerji israfına karşılık olarak bir takım tedbirler uygulamaya alındı. Neon aydınlatmalara sınırlama getirilen tedbirlerde, klimalı mağazaların kapılarının kapalı olması zorunluluk kuralı sağlandı.

DÜNYA
25 Temmuz 2022 - 17:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fransa, enerji israfına karşı kapıları kapatarak çözüm arıyor!


Fransa'da Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülke genelinde enerji tasarrufuna ilişkin bazı tedbirleri uygulamaya aldıklarını bildirdi. Avrupa'daki enerji maliyetlerinin özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonra daha da arttığını söyleyen Bakan Agnes Pannier-Runacher, ülkenin en prestiji gazetesi Journal du Dimanche'ye verdiği röportajında bir süre önce bazı bölgelerde uygulanan kuralların Fransa'nın diğer tüm bölgelerinde uygulanacağını duyurdu.

Bu kapsamda mağazaların klimaları açıkken kapılarını kapatmalarına zorunlu tutulacağı tedbirlerde 01:00 ile 06:00 saatleri arasında da ışıklı reklamlar tamamen kapatılacak. Yönetmelik gereği kurallara uymayan mağazalara ise 750 euroya kadar para cezası kesilecek.



Fransa'da enerji israfı

Klima açıkken kapıları açık bırakmak "saçma"

Journal du Dimanche gazetesine verdiği röportajında önümüzdeki günlerde enerji israfına ilişkin iki kararname çıkaracaklarını söyleyen Bakan Agnes Pannier-Runacher, bunlardan ilkinde şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasaklarının 01:00 ile 06:00 saatleri arasında genişletilmesi olacağını söyledi. İkinci kararnamenin ise klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açılmasının yasaklanacağı olduğunu belirten Bakan Agnes Pannier-Runacher, klima çalışırken kapıları açık bırakmanın "saçma" olduğunu dile getirdi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
DSÖ, Mayısmun çiçeği salgını için küresel alanda alarma geçti!
DSÖ, Mayısmun çiçeği salgını için küresel alanda alarma geçti!
Rusya'ya düşman olan ülkeler hangileri? Rusya ile hasım ülkeler listesi
Rusya'ya düşman olan ülkeler hangileri? Rusya ile hasım ülkeler listesi
Son Haberler
Zam peş peşe geliyor: Yumurta fiyatlarına bir kez daha zam talep edildi! 30'lu yumurta fiyatı ne kadar oldu?
Zam peş peşe geliyor: Yumurta fiyatlarına bir kez daha zam talep edildi!...
Mersin'de pansumanını yaptığı hastasına tecavüz eden doktorun 6 yıl hapsi istendi
Mersin'de pansumanını yaptığı hastasına tecavüz eden doktorun 6...
Empoli hangi ülkenin futbol takımıdır? Trabzonspor- Empoli hazırlık maçı saat kaçta? Trabzonspor-Empoli maçı hangi kanalda?
Empoli hangi ülkenin futbol takımıdır? Trabzonspor- Empoli hazırlık...
Trabzonspor - Empolis hazırlık maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empolis hazırlık maçı izle! A Spor HD Canlı izleme linki
Trabzonspor - Empolis hazırlık maçı saat kaçta? Trabzonspor - Empolis...
Sultangazi'de akıl almaz saldırı: Takip ettiği kadını sırtından bıçakladı!
Sultangazi'de akıl almaz saldırı: Takip ettiği kadını sırtından...
Tekfin kelime anlamı nedir? Tekfin ne demektir? TDK tekfin kelimesi anlamı
Tekfin kelime anlamı nedir? Tekfin ne demektir? TDK tekfin kelimesi anlamı
Akaryakıta indirim yapılacak mı? Akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta indirim yapılacak mı? Akaryakıta ne kadar indirim gelecek?...
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinde sevenlerine bebek müjdesi!
Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinde sevenlerine bebek müjdesi!
Emekli maaşı zam farklarının ödeme günü belli oldu!
Emekli maaşı zam farklarının ödeme günü belli oldu!
Yeğenini 1 yıl çöp evde tutan teyze hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
Yeğenini 1 yıl çöp evde tutan teyze hakkında yeni gelişme! Gözaltı...
TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı açıklandı
TRT Dijital tarih dizilerine devam ediyor! Yeni bir dizinin daha başlayacağı...
Ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden İrem Helvacıoğlu ve Yolaç Özkan'ın ilişkisi bitti! Sevenleri ayrılığa şok oldu
Ünlüler dünyasının en sevilen çiftlerinden İrem Helvacıoğlu ve...
Aşka Dair dizisinin konusu ne? Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor? Aşka Dair dizisi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor!
Aşka Dair dizisinin konusu ne? Aşka Dair dizisi ne zaman başlıyor?...
Kaza geçiren Cem Yılmaz'dan 'ölümden döndü' haberlerine manidar yanıt
Kaza geçiren Cem Yılmaz'dan 'ölümden döndü' haberlerine manidar...
Antalya'da yaşayan Sabrina Abbas, estetik merakı yüzünden 5 yıldır bitkisel hayatta!
Antalya'da yaşayan Sabrina Abbas, estetik merakı yüzünden 5 yıldır...