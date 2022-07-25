Fransa'da Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülke genelinde enerji tasarrufuna ilişkin bazı tedbirleri uygulamaya aldıklarını bildirdi. Avrupa'daki enerji maliyetlerinin özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonra daha da arttığını söyleyen Bakan Agnes Pannier-Runacher, ülkenin en prestiji gazetesi Journal du Dimanche'ye verdiği röportajında bir süre önce bazı bölgelerde uygulanan kuralların Fransa'nın diğer tüm bölgelerinde uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda mağazaların klimaları açıkken kapılarını kapatmalarına zorunlu tutulacağı tedbirlerde 01:00 ile 06:00 saatleri arasında da ışıklı reklamlar tamamen kapatılacak. Yönetmelik gereği kurallara uymayan mağazalara ise 750 euroya kadar para cezası kesilecek.
DÜNYA
25 Temmuz 2022 - 17:25
Fransa, enerji israfına karşı kapıları kapatarak çözüm arıyor!
Fransa'da enerji israfına karşılık olarak bir takım tedbirler uygulamaya alındı. Neon aydınlatmalara sınırlama getirilen tedbirlerde, klimalı mağazaların kapılarının kapalı olması zorunluluk kuralı sağlandı.
DÜNYA
25 Temmuz 2022 - 17:25