Fransa, enerji israfına karşı kapıları kapatarak çözüm arıyor!













Klima açıkken kapıları açık bırakmak "saçma"

Fransa'da Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, ülke genelinde enerji tasarrufuna ilişkin bazı tedbirleri uygulamaya aldıklarını bildirdi. Avrupa'daki enerji maliyetlerinin özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonra daha da arttığını söyleyen Bakan Agnes Pannier-Runacher, ülkenin en prestiji gazetesi Journal du Dimanche'ye verdiği röportajında bir süre önce bazı bölgelerde uygulanan kuralların Fransa'nın diğer tüm bölgelerinde uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda mağazaların klimaları açıkken kapılarını kapatmalarına zorunlu tutulacağı tedbirlerde 01:00 ile 06:00 saatleri arasında da ışıklı reklamlar tamamen kapatılacak. Yönetmelik gereği kurallara uymayan mağazalara ise 750 euroya kadar para cezası kesilecek.Journal du Dimanche gazetesine verdiği röportajında önümüzdeki günlerde enerji israfına ilişkin iki kararname çıkaracaklarını söyleyen Bakan Agnes Pannier-Runacher, bunlardan ilkinde şehrin büyüklüğü ne olursa olsun ışıklı reklam yasaklarının 01:00 ile 06:00 saatleri arasında genişletilmesi olacağını söyledi. İkinci kararnamenin ise klima ve ısıtma çalışırken mağazaların kapılarını açılmasının yasaklanacağı olduğunu belirten Bakan Agnes Pannier-Runacher, klima çalışırken kapıları açık bırakmanın "saçma" olduğunu dile getirdi.