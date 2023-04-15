Fransa halkını sokağa döken emeklilik reformuna onay verildi!













YENİ REFORMA GÖRE 43 TAM ÇALIŞMA GEREKECEK

Fransa'da emekli 62 olan olma yaşının 64'e çıkarılmasını öngören ve beraberinde bir çok değişikliği de içeren tartışmalı emeklilik reformunun bazı önemli kısımlarının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandığı bildirildi. Mahkeme, yasanın "kıdem endeksi" oluşturma şeklinde bazı bölümlerinin iptaline karar verdi. Muhalefet partilerinin yasayı geçirmek için referandum düzenleme talepleri de reddedildi.Ülke genelinde halkın sokaklara dökülerek protestolara neden olan reformlar kapsamında, Fransa'da emeklilik yaşı 1 Eylül itibariyle her geçen yıl kademeli bir şekilde 3 ay artacak. Emeklilik yaşının 2027 yılında 63 yıl 3 aya çıkarken 2030 yılında 64 yıla ulaşmış olacak. 2027'den itibaren tam emekli maaşı almak için bir kişinin tam 43 yıl çalışması gerekecek.