Fransa'da emekli 62 olan olma yaşının 64'e çıkarılmasını öngören ve beraberinde bir çok değişikliği de içeren tartışmalı emeklilik reformunun bazı önemli kısımlarının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandığı bildirildi. Mahkeme, yasanın "kıdem endeksi" oluşturma şeklinde bazı bölümlerinin iptaline karar verdi. Muhalefet partilerinin yasayı geçirmek için referandum düzenleme talepleri de reddedildi.
DÜNYA
15 Nisan 2023 - 01:27
Fransa halkını sokağa döken emeklilik reformuna onay verildi!
Fransa'da halkın sokağa dökülmesine neden olan emeklilik reformunun bazı önemli kısımları Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandı.
DÜNYA
15 Nisan 2023 - 01:27