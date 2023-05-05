Fransa-İtalya arasında göçmen krizi













Fransa İçişleri Bakanı, katıldığı programda iki ülke arasında krize neden olacak sözler sarf etti. Bakan, Sayın Le Pen'in arkadaşları tarafından seçilen aşırı sağcı Meloni ve hükümetinin halletmesi için seçildiği göçmen sorununu çözebilecek kapasitede olmadığını belirtti. Fransız bakan, İtalya'nın göçmenleri geri göndermeye gücünün de olmadığını iddia etti.Özellikle, Tunus'taki siyasi durumun İtalya'ya göçü artırdığını söyleyen Fransız Bakan, İtalya'nın bununla başa çıkacak güçte olmadığını söyledi. Bu sözler İtalya'da geniş yankı uyandırdı. İtalya Dışişleri Bakanı Fransa ziyaretini iptal etti. İtalyan Bakan sosyal medyadan yayınladığı mesajında, bu sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.Akdeniz'de yaşanan göçmen sorunu nedeniyle İtalya sık sık Avrupa Birliği ile karşı karşıya geliyor.